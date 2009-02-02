F.Bahçe'nin gündemi kupa

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Turkcell Süper Lig'de dün akşam Gaziantepspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde kupa maçı için ilk çalışmasını yaptı. Antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu.



Gaziantepspor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan ve bugün MR'ı çekilecek Josico, tedavisi süren Edu ve hasta olan Gökhan antrenmana katılmadı. Darbeye bağlı hafif problemleri olan Roberto Carlos ile Selçuk da tesislerde dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.



EDU'YA ÖZEL İDMAN



Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin son 2 resmi maçında forma giyemeyen savunma oyuncusu Edu bu akşam özel bir çalışma yapacak.



Yapacağı çalışmanın ardından durumuna bakılacak Brezilyalı futbolcunun bu hafta içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.





ARAGONES PUAN KAYBINI DEĞERLENDİRDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones, antrenmanın başında takıma yaptığı konuşmanın ardından, Gaziantepspor mücadelesinin 11'inde yer alan futbolcularla özel görüşme yaptı.



Güiza, Alex, Emre, Deivid, Uğur, Önder, Lugano, Yasin ve Volkan Demirel ile bir süre görüşen İspanyol teknik adamın, dünkü maçla ilgili değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.



BURSA YOLCULUĞU ÇARŞAMBA GÜNÜ



Çeyrek final rövanşının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek Fenerbahçe, 4 Şubat Çarşamba günü Bursa'ya gidecek.



Sarı-lacivertliler, çarşamba günü basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanın ardından 15.15'te Pendik'ten feribotla Yalova'ya geçerek buradan karayoluyla Bursa'ya gidecek.

