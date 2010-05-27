F.Bahçe'nin gözü Avrupa şampiyonluğunda

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Laszlo Ratgeber Kimdir?

İvana Matovic Kimdir?

Şaziye İvegin Kimdir?

Antrenör Laszlo Ratgeber'in yanı sıra Ivana Matovic ve Şaziye İvegin'i Fenerbahçeli yapacak olan imza töreni, Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy'un katılımıyla; 28 Mayıs 2010 Cuma günü 11:30'da Şükrü Saracoğlu Basın Odası'nda gerçekleştirilecek.Bilindiği gibi Fenerbahçe daha önceden son 3 sezonun Avrupa Şampiyonu Rus Spartak Moskovalı oyuncu Diana Taurasi'yi kadrosuna katmış, Penny Taylor'ın da takımda kalmasını sağlamıştı.Çalıştırdığı takımlarda farklı kulvarlarda elde ettiği başarıların yanı sıra, edindiği pek çok bireysel ödülle de dikkat çeken Laszlo Ratgeber, 1966 Macaristan doğumlu.Hürriyet'in haberine göre kariyerinde 2 Rusya, 2 Euroleague, 2 Süper Kupa, 9 Macaristan Ligi, 9 Macaristan Kupası Şampiyonluğu bulunan Macar Teknik Adam, ayrıca, Euroleague'de iki kez de ikincilik ipini göğüsledi.Ratgeber, 2009'da Spartak Moskova'yla yaşadığı Euroleague ve Süper Kupa zaferinin ardından Avrupa Kadınlar Basketbolu'nda Yılın Koçu ödülünü aldı.Macar teknik adam Laszlo Ratgeber 2010-2011 Sezonunda Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nın başında yeni şampiyonluklar için ter dökecek.1983 Doğumlu İvana Matovic, basketbol kariyerine başladığıVoyvodina kulübünden 2000 yılında ayrıldıktan sonra sırasıyla Usk Blex, Sopron, Spartak Moskova ve Lotos Gdynia ekiplerinde forma giydi.Kariyerine şimdiden iki Rochetti Kupası bir de Eurocup Şampiyonluğu sığdıran 1.97 boyundaki Sırp pivot; 2005'te Euroleague'de 25 sayı, 15 ribaund ve 6 asist ortalamasıyla dikkat çekmişti.Oynadığı takımlarda 14 numaralı formayı taşıyan Matovic, 2009 sezonunu ise 15.5 sayı, 4.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamasıyla tamamladı.Daha önce takımımızın formasını üç sezon giyen Şaziye İvegin, 1982 Adana doğumlu.Forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu, 1995 yılında formasını giymeye başladığı Botaş Spor'dan 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezonun ardından İtalya'nın New Wash Montigarda takımına transfer olan İvegin, sonra sırasıyla Beşiktaş, Spartak Moskova, Galatasaray ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldı.Kariyerinde 5 Cumhurbaşkanlığı, 5 Türkiye Ligi ve 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu bulunan İvegin, yeni antrenör Laszlo Ratgeber'in Spartak Moskova'yı çalıştırdığı dönemde Diana Taurisi ile birlikte ter dökmüştü.