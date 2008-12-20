F.Bahçe'nin gizli silahı!



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk yarısını oluşturan 16 haftalık bölümü tamamlayan Fenerbahçe için, 16 maçta savunması adeta gizli silahı oldu.



Ligin 16 haftalık bölününde gol yükünün önemli bir bölümünü sırtlayan savunma oyuncuları, 31 golün 11'ine imzasını attı. Savunmacılar attıkları gollerle ligin ilk bölümünü sıkıntılı geçiren takımlarına önemli katkılar yaptı.



Fenerbahçe savunmasında attığı 4 golle Lugano başı çekerken, takımın ihtiyacı olduğu dönemde ön liberodaki performansıyla çıkışa geçen Selçuk 3 gole imzasını attı. Roberto Carlos'un 2, Edu ve Önder'in de 1'er golü bulunuyor.



LUGANO FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU



Sarı-lacivertli ekibin en golcü savunma oyuncusu olarak öne çıkan Lugano, attığı 4 golün 3'ünde fırsatçılığını konuşturdu. Rakip kale direği veya futbolculardan dönen topları takibinin meyvelerini toplayan Uruguaylı futbolcu, Galatasaray, Ankaraspor ve Antalyaspor maçlarında seken toplarla golle buluştu.



Galatasaray derbisinde de 48. dakikada ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Roberto Carlos'un şutunda, kaleci De Sanctis'den dönen topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı filelere gönderen Lugano, Ankaraspor mücadelesinde de 55. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta, barajı aştıktan sonra ön ve arka direğe çarpan topu iyi takip edip çizgi üzerinden filelere göndermişti.



Uruguaylı futbolcu Antalyaspor mücadelesinde de, 65. dakikada Roberto Carlos'un ceza sahası çizgisi üzerinde, sol çaprazdan vuruşunda defansa çarptıktan sonra önüne düşen topu filelere göndermişti.



SELÇUK DERBİLERE DAMGA VURDU



Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Selçuk Şahin ise Fenerbahçe'nin 16 maç sonunda zirve mücadelesi yapmasında önemli payı olan derbi maçlara damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan sarı-lacivertli futbolcu, Galatasaray (4-1) ve Beşiktaş (2-1) galibiyetlerinde takımının ilk gollerine imzasını atarak galibiyetlerde önemli pay sahibi oldu.



Fenerbahçe'de savunma oyuncularının gol attığı maçlar şunlar:



5. hafta Sivasspor-Fenerbahçe...: 2 - 1 (Selçuk)

6. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.: 1 - 4 (Roberto Carlos-Penaltıdan)

8. hafta Fenerbahçe-Bursaspor...: 5 - 2 (Lugano, Uğur, Edu, Alex, Deivid)

10. hafta Fenerbahçe-Galatasaray: 4 - 1 (Selçuk, Lugano, Deivid, Emre Aşık (KK))

11. hafta Fenerbahçe-Ankaraspor.: 2 - 0 (Roberto Carlos, Lugano)

13. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş...: 2 - 1 (Selçuk, Güiza)

15. hafta Fenerbahçe-Antalyaspor: 2 - 0 (Güiza, Lugano)

16. hafta Konyaspor-Fenerbahçe..: 1 - 2 (Önder, Deivid)



