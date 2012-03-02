T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'nin CAS'taki duruşması ertelendi

Sarı-lacivertli kulübün avukatı Emin Özkurt, duruşmanın 28-29 Mayıs'a ertelendiğini söyledi.

02 Mart 2012 10:31


T24 - Fenerbahçe Kulübü'nün, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesiyle ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açtığı davanın duruşması ertelendi.

Sarı-lacivertli kulübün avukatı Emin Özkurt, duruşmanın 28-29 Mayıs'a ertelendiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün avukatı Emin Özkurt, daha önce 22 Mart Perşembe günü yapılacağı duyurulan duruşmanın, 28-29 Mayıs tarihlerine ertelendiğini bildirdi.

Duruşma tarihinin şu an için 28-29 Mayıs olarak göründüğünü aktaran Özkurt, üç tarafın avukatları için de (UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü) bu şekildeki bir takvimin daha uygun olması sebebiyle tarihin ertelendiğini kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildikten sonra 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da, ihraç kararına ilişkin yaşanan maddi kayıpla ilgili UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine 45 milyon Euro talepli dava açmıştı.

 

ETİKETLER

CASFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24