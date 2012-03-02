F.Bahçe'nin CAS'taki duruşması ertelendi



T24 - Fenerbahçe Kulübü'nün, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesiyle ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açtığı davanın duruşması ertelendi.

Sarı-lacivertli kulübün avukatı Emin Özkurt, duruşmanın 28-29 Mayıs'a ertelendiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün avukatı Emin Özkurt, daha önce 22 Mart Perşembe günü yapılacağı duyurulan duruşmanın, 28-29 Mayıs tarihlerine ertelendiğini bildirdi.

Duruşma tarihinin şu an için 28-29 Mayıs olarak göründüğünü aktaran Özkurt, üç tarafın avukatları için de (UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü) bu şekildeki bir takvimin daha uygun olması sebebiyle tarihin ertelendiğini kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildikten sonra 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da, ihraç kararına ilişkin yaşanan maddi kayıpla ilgili UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine 45 milyon Euro talepli dava açmıştı.