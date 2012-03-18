F.Bahçe'nin, Bursa maçını kadın ve çocuklarla izleyecek

T24 - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yaptığı çirkin ve kötü tezahürat, temsilci tarafından rapor edildi. PFDK bu konuda bir ceza verirse Fenerbahçe, Bursa maçını kadın ve çocuklara karşı oynayacak.

Galatasaray’ın gollerde sevinmesine sinirlenen Fenerbahçeli taraftarlar, sahayı yabancı cisim yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe’nin Bursaspor maçını seyircisiyle oynaması tehlikeye girdi. Sarı-lacivertlilerin dünkü Galatasaray karşılaşmasındaki kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları, Şükrü Saracoğlu Stadı’nı yeniden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Maçın özellikle son bölümünde tribünlerden toplu halde yükselen küfür sesleri temsilci raporlarında yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezayı gerektiren bir durum görmesi durumunda bu fiilin 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle, sarı-lacivertliler 1 maç seyircisiz oynama ve 120 bin lira para cezasına çarptırılacak. Bu durumda Fener, gelecek hafta oynayacağı Bursaspor karşılaşmasını sadece kadınlara ve çocuklara karşı oynayacak. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçında dört maçlık sınırı geçmiş, Sivas maçında seyircisiz oynamak zorunda kalmıştı.



Kafalar yarıldı



Fenerbahçe’nin cezası bununla da bitmeyecek. Özellikle Galatasaray’ın ilk golünden sonra Hasan Şaş’ın alnının yarılması, ayrıca Fatih hocanın kaşının üzerine gelen yabancı cisimler, sarı-lacivertlilerin başını ağrıtacak. Terim, 4. hakem Süleyman Abay’a alnını gösterirken, yedek kulübelerinin arkasına konan kameralı polisler de Fenerbahçeli holiganları durdurmaya yetmedi.