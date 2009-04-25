F.Bahçe'nin borcu 159 milyon 972 bin TL



Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu, kulübün hesaplarıyla ilgili raporu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün, 159 milyon 972 bin 904 TL borcunun bulunduğu belirtildi.



Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurumu, kulübün hesaplarıyla ilgili raporu açıkladı.



Kurul, açıkladığı raporda, 31.03.2009 tarihine göre düzenlenen raporda, Fenerbahçe Kulübü'nün 2012 yılına dek ödemesi gereken tahakkuku yapılmış 159 milyon 972 bin 904 TL borcunun bulunduğunu bildirdi.



Sarı-lacivertli kulübün 2012 yılına dek sözleşmesi yapılmış tespit edilen alacaklarının ise 353 milyon 550 bin TL olduğu ifade edildi. Bu alacak rakamına maç, kombine kart, loca ve isim hakkı gelirlerinin dahil olmadığı kaydedildi.



YÜKSEL ONAY YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ



Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında, tek aday olan Yüksel Günay, 4. kez Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildi.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantının sonunda sonuçları açıklayan Günay, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı seçiminde 524 oy kullanıldığını, bunların 523'ünün geçerli olduğunu söyledi.



Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve divan üyeleri, Yüksel Günay ve ekibini kutladı.



Yüksel Günay'ın yeniden başkanlığa seçildiği toplantıda, Adnan Ersan başkan vekili, Ziya Bayatlı sekreter, Ünal Uyguç ve Hasan Çolakoğlu da üyeliğe seçildi.



NİHAT ÖZDEMİR: SEZONU DAHA ÜST SIRALARDA BİTİRMEK İSTİYORUZ



Toplantıda daha sonra kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, kürsüye gelerek, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.



Nihat Özdemir, Turkcell Süper Lig'de sakatlıklar ve ligin alt sıralarındaki takımlara karşı aldıkları başarısız neticelerden dolayı şampiyonluk hedeflerini zora soktuklarını, ligde kalan maçları kazanarak, sezonu daha üst sıralarda bitirmek dileğinde olduklarını söyledi.



Fortis Türkiye Kupası'nda finale kaldıklarını hatırlatan Özdemir, ''13 Mayıs'ta finalde Beşiktaş ile şampiyonluk için oynayacağız. Finali de kazanarak, yıllardır sahip olamadığımız kupayı almak tek amacımız'' dedi.



Fenerbahçe'yi diğer kulüplerin çok üstüne taşıyan yatırım çalışmalarının devam etmekte olduğunu anlatan Özdemir, ''Ataşehir'de yapılacak kapalı salon ve iş merkezi için hafriyat ve kazık çakma işlemi hızla devam etmekte. Salonun 2010 yılına yetiştirilmesi için azami



gayreti göstermekteyiz. Salonumuzun kapasitesi 12 bin 500'dür. Artık, Yüksek Divan Kurulu ve genel kurullarımızı bu salonda yapmak niyetindeyiz. Bu salonu sadece sportif amaçlı değil, diğer amaçlarda da kullanmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.



Kenan Evren Lisesi yerine yapmakta olduğumuz yeni okulumuzu ağustos sonu bitip, yeni öğretim dönemine yetiştirilmesi için hızla çalışılmaktadır.



Fenerbahçe Konukevi gerek konuklarımıza geceleme, gerekse futbolcularımızın kamp yapma ihtiyacını karşılamaktadır. Dolululuk oranı neredeyse yüzde 100'e varan konukevi sayesinde, kamp ve yemek giderlerimizde büyük tasarruf sağlanmıştır. Ankara Tesisleri'nin de açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kürek şubemiz için Sapanca Gölü kenarında yeni bir kamp tesisi yapılarak, sporcularımızın kullanımına sunuldu.



Düzce'de alınan 153 dönümlük orman ve gölet gibi güzellikleri içeren arazimizde sportif amaçlı tesisler yapılacak. Burada 99 odalı bir tesis yapmak düşüncesindeyiz. Tüm takımlarımızın sezon başı ve sezon arası kamp çalışmalarını bu tesislerde yapacağız. Diğer tüm zamanlarda, bu tesis Fenerbahçe kongre üyelerinin hizmetine sunulacak. Gelecek olan yönetimin bu projelere sahip çıkarak, mutlaka gerçekleştirmesi lazım.



Fenercell adı altında yeni bir GSM operatör hattı kurulmuş ve kullanıcıların hizmetine girmiştir. Fenercell'de tüm üyeler GSM hattı alarak ya da numaralarını taşıyarak, Fenercell abonesi olacaktır. Bu projede her yeni abonede veya kart satışında kulübümüz pay alacaktır'' dedi.



