F.Bahçe'nin borcu 10 kat artarak 244 milyon lira oldu

Fenerbahçe'nin daha önceki bilançolarında gelirlerinin yüzde 80-85’i, giderlerinin ise yüzde 15-20’si yer alan Fenerbahçe yeni yapılanma ile bu sezon giderlerinin tamamını bilançoya ekleyince kârı yüzde 94 düştü. Kârı yiyen kalem ise giderlerdeki artış oldu.

Habertürk gazetesinin haberine göre; bu yıl transfer döneminde harcadıkları milyon Euro’larla adeta para saçan Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam oynanacak olan Süper Kupa finalinde gövde gösterisi yapmaya hazırlanırken, Fenerbahçe dün 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 dönemini yansıtan 2011 yıllık bilançosunu açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe’nin kârı yüzde 94 azaldı.

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi’nin açıkladığı bu bilanço çok önemli. Çünkü, bu bilanço şirketin ana sözleşmesinde yapılan değişikliğin ardından, gelir ve giderlerin tamamının mali tablolarının yansıtıldığı ilk yıllık bilanço. Bilindiği gibi borsada işlem gören şirketin ismi daha önce Fenerbahçe Sportif A.Ş. idi ve bilançosunda Fenerbahçe’nin gelirlerinin yüzde 80- 85’i, giderlerin ise yüzde 15-20 gibi bir kısmı yer alıyordu. Bu durum da Fenerbahçe’nin finansal yapısını sağlıklı incelemeye pek olanak vermiyordu. Yeni yapı ile birlikte Fenerbahçe’nin finansal yapısı daha şeffaf hale gelmiş oldu.



Kâr sadece 5,9 milyon lira



Yeni yapıya göre açıklanan yılık bilançoya göre, şirket, 31 Mayıs 2012 itibarıyla 5.9 milyon lira kar açıkladı. Eski mali yapıya göre açıklanan bilançoda Fenerbahçe geçen yıl 96.8 milyon lira kâr açıklamıştı. Daha önceki mali yapıda Fenerbahçe sürekli yüksek kâr açıklıyor ve bu kârın büyük bölümünü temettü olarak dağıtıyordu. Ancak şirket için bu yapı sürdürülebilir değildi.



Borçları 244 milyon liraya ulaştı



Bu akşamki Süper Kupa finalinde en güçlü kozu Dirk Kuyt olan Fenerbahçe’nin bilançosunda dikkat çeken bir başka kalem de borçları. Mayıs 2011’de toplam borcu 23.2 milyon lira olan Sarı - Lacivertlilerde bu rakam 10 kat artarak 244 milyon liraya ulaştı.



Tahvile 3 milyon lira faiz ödendi



Galatasaray da zarardaki Futbol AŞ şirketini, halka açtığı kârlı Sportif AŞ ile birleştirince 50 milyon doların üzerinde kâr eden ve temettü dağıtan yapı gitmiş, 100 milyon dolar zarar açıklayan bir şirket oluşmuştu. Bu yapı sürdürülebilirlik açısından daha sağlıklı bir yapıydı. Ancak Fenerbahçe’nin borçlarındaki artışta şubat ayında yaptığı 100 milyon liralık tahvil ihracı etkili oldu. F.Bahçe’nin 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli çıkardığı tahvile Mayıs 2012 itibarıyla tahakkuk edilen faiz 2.9 milyon lira oldu.



Futbolcuların değeri 115.8 milyon lira



29 Şubat 2012 itibarıyla net defter değeri (lisans değeri) 93.8 milyon TL olarak açıklanan Fenerbahçeli futbolcuların değeri Mayıs 2012 itibarıyla 115.8 milyon TL ulaştı.

Öte yandan söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin satış gelirleri 246.5 milyon TL olurken, Satışların maliyeti 235.6 milyon TL oldu. Şirketin, Fenerbahçe Spor Kulubü’nden 72.9 milyon TL alacağı olduğu bildirilirken, söz konusu alacağın herhangi bir vadesi olmadığı belirtildi.