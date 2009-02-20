F.Bahçe'nin başkent mesaisi

Güiza, Selçuk ve Edu yok

ANKARA'DA FENERBAHÇE TEK FARKLA ÖNDE

FENERBAHÇE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Lig tarihinde bugüne dek 71 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 32, Gençlerbirliği ise 12 kez kazandı. İki ekip arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 27'sinde ise taraflar eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı toplam 119 gole, Gençlerbirliği 79 golle karşılık verdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.İki takım arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında Fenerbahçe 10, Gençlerbirliği ise 9 galibiyet alırken, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadılar.Ankara'da Gençlerbirliği'nin 45 golüne, Fenerbahçe 42 golle yanıt verdi.Geçen sezon Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında yenilmiyor.Başkent temsilcisi önünde ligde son yenilgisini 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, ligdeki son 16 maçta yenilmezken, bu süre içinde 12 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1993-94 sezonunda elde etti. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda rakibini 5-0 yendi.Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1990-91 ve 1997-98 sezonlarında 3-0 ve 1996-97 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti.İki ekip arasında en çok gollü biten karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-60 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-93 sezonunda ise Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi 4-3 yendi.