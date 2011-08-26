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F.Bahçe’nin avukatı: Devler Ligi’ni oynatmam

Fenerbahçe’nin anlaştığı Belçikalı ünlü avukat Louis Dupont, sarı-lacıvertli kulübün Avrupa’ya gönderilmemesinin yanlış olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe’nin anlaştığı Belçikalı ünlü avukat Louis Dupont, sarı-lacıvertli kulübün Avrupa’ya gönderilmemesinin yanlış olduğunu savunarak, "Büyük bir hata var. Şampiyonlar Ligi'ni oynatmam" dedi.



Şampiyonlar Ligi’nden men edilen Fenerbahçe, dünyaca ünlü Avukat Louis Dupont ile anlaştı.


Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Dupont, Fenerbahçe’ye verilen yasağın büyük bir hata olduğunu söyledi.


Fenerbahçeli yöneticilere “Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni oynatmam” dediği öne sürülen Avukat Louis Dupont’un CAS’ta açacağı davadan da çok ümitli olduğu bildirildi.


Bosman davasının ünlü isminin sarı-lacivertliler’e “Suçluluğu kanıtlanmamış bir kurum var. Buna rağmen ceza verildi. TFF büyük hata yaptı” dediği öğrenildi.


Son olarak Real Madrid’in hocası Mourinho’nun avukatlığını yapan Louis Dupont’un Futbol Federasyonu’na 40 milyon Euro maddi, 60 milyon Euro da manevi olmak üzere toplam 100 milyon Euro’luk dava açacağı ifade edildi.


Avukat Dupont’un davada elini güçlendirmek adına Türkiye’den Bursa, Gaziantep ve Kayseri ile birlikte, rakipler Gomel, Legia, Bilbao ve Benfica ile de temas kuracağı bildirildi.

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