F.Bahçe'nin Avrupa serüveni

Avrupa kupalarında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak tarihinin en önemli başarısını sergileyen Fenerbahçe, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor.
''Devler Ligi''nde yarın (G) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda FC Porto ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hedefi doğrultusunda rakip sahada zorlu bir sınav verecek.
35 sezonda mücadele ettiği Avrupa kupalarında en önemli başarısını geçen sezon ortaya koyan Fenerbahçe, bugüne dek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, UEFA Kupası'nda 3. tura, Kupa Galipleri Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükseldi.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında mücadele ettiği sezonlarda ulaşabildiği nokta şöyle:
1959-1960: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur
1961-1962: Şampiyon Kulüpler kupası 1. Tur
1963-1964: Kupa Galipleri Kupası Çeyrek Final
1964-1965: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1965-1966: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1968-1969: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur
1970-1971: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1971-1972: UEFA Kupası 1. Tur
1972-1973: UEFA Kupası 1. Tur
1973-1974: UEFA Kupası 2. Tur
1974-1975: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur
1975-1976: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1976-1977: UEFA Kupası 1. Tur
1977-1978: UEFA Kupası 1. Tur
1978-1979: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1979-1980: Kupa Galipleri Kupası 1. Tur
1980-1981: UEFA Kupası 1. Tur
1983-1984: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur
1984-1985: UEFA Kupası 1. Tur
1985-1986: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur
1989-1990: Şampiyon kulüpler Kupası 1. Tur
1990-1991: UEFA Kupası 2. Tur
1992-1993: UEFA Kupası 2. Tur
1994-1995: UEFA Kupası 1. Tur
1995-1996: UEFA Kupası 1. Tur
1996-1997: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (C) Grubu
1997-1998: UEFA Kupası 1. Tur
1998-1999: UEFA Kupası 1. Tur
1999-2000: UEFA Kupası 1. Tur
2001-2002: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (F) Grubu
2002-2003: Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu, UEFA Kupası 2. Tur
2004-2005: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (D) Grubu, UEFA Kupası 3. Tur
2005-2006: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (E) Grubu
2006-2007: Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu, UEFA Kupası 3. Tur
2007-2008: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (G) Grubu, Çeyrek Final