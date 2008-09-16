F.Bahçe'nin Avrupa serüveni



Avrupa kupalarında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak tarihinin en önemli başarısını sergileyen Fenerbahçe, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor.





''Devler Ligi''nde yarın (G) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda FC Porto ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hedefi doğrultusunda rakip sahada zorlu bir sınav verecek.



35 sezonda mücadele ettiği Avrupa kupalarında en önemli başarısını geçen sezon ortaya koyan Fenerbahçe, bugüne dek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, UEFA Kupası'nda 3. tura, Kupa Galipleri Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükseldi.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında mücadele ettiği sezonlarda ulaşabildiği nokta şöyle:



1959-1960: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur

1961-1962: Şampiyon Kulüpler kupası 1. Tur

1963-1964: Kupa Galipleri Kupası Çeyrek Final

1964-1965: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1965-1966: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1968-1969: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur

1970-1971: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1971-1972: UEFA Kupası 1. Tur

1972-1973: UEFA Kupası 1. Tur

1973-1974: UEFA Kupası 2. Tur

1974-1975: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur

1975-1976: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1976-1977: UEFA Kupası 1. Tur

1977-1978: UEFA Kupası 1. Tur

1978-1979: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1979-1980: Kupa Galipleri Kupası 1. Tur

1980-1981: UEFA Kupası 1. Tur

1983-1984: Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur

1984-1985: UEFA Kupası 1. Tur

1985-1986: Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur

1989-1990: Şampiyon kulüpler Kupası 1. Tur

1990-1991: UEFA Kupası 2. Tur

1992-1993: UEFA Kupası 2. Tur

1994-1995: UEFA Kupası 1. Tur

1995-1996: UEFA Kupası 1. Tur

1996-1997: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (C) Grubu

1997-1998: UEFA Kupası 1. Tur

1998-1999: UEFA Kupası 1. Tur

1999-2000: UEFA Kupası 1. Tur

2001-2002: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (F) Grubu

2002-2003: Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu, UEFA Kupası 2. Tur

2004-2005: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (D) Grubu, UEFA Kupası 3. Tur

2005-2006: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (E) Grubu

2006-2007: Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu, UEFA Kupası 3. Tur

2007-2008: Şampiyonlar Ligi 1. Tur (G) Grubu, Çeyrek Final





