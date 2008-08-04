F.Bahçe'nin Alonso ısrarı

Tempo24-



Mehmet Aurelio'nun İspanya'nın Real Betis kulübüne gitmesiyle transfer politikası altüst olan Fenerbahçe, en kısa sürede Brezilya asıllı Türk futbolcunun boşluğunu doldurmak istiyor.



Öncelikle Euro 2008'de şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Aragones'in vazgeçilmezlerinden olan Villarrealli Senna'ya teklif götüren Fenerbahçe, 'ret' cevabını alınca bir başka İspanyol, Liverpoollu Xabi Alonso için girişimlerde bulunmaya başladı. Ne var ki Aragones'in MTK Budapeşte ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçlarına kadar bu konuda somut adım atılması isteğine şu ana kadar karşılık verilemedi.



Fenerbahçe'ye gelecekleri yönünde medyada isimleri çıkan birçok futbolcuyu hiç üşenmeden yalanlama yolunu seçen Sarı Kanaryalar, Xabi Alonso hakkında ise sessizliğini koruyor. Bir süredir gündemden düşmeyen Alonso'nun Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu belirtilirken İngiliz basınında yer alan bazı haberler de buna yorumlanıyor. Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool'un, Aston Villa'dan Barry'yi kadrosuna katmak istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda finansal kaynak oluşturmak için Alonso'yu satışa çıkaracağı öne sürüldü.