F.Bahçe'nin 3 kritik sınavı!



Sezona kötü başlamasına karşın, son haftalarda yakaladığı çıkışla moral bulan Fenerbahçe, 10 gün içinde birbirinden önemli 3 maça çıkacak.



Puan cetvelinin üst sıralarındaki takımlarla puan farkını eritmeye başlayan ve adım adım zirveye yaklaşan Kanarya, önce cumartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent dönüşü ise Sarı-Lacivertliler’i çok zorlu ve önemli bir sınav bekliyor. Fenerbahçe, 25 Kasım’da Porto ile Devler Ligi’ndeki kaderini belirleyecek bir maça çıkacak.



İkisi Kadıköy’de



Kadıköy'deki bu maçta alacağı bir galibiyet, Kanarya için üst tura çıkma şansını son maça taşımasını sağlayacak. Ardından hafta sonunda bir zorlu maç daha var; Beşiktaş derbisi. Kadıköy’de bu kez ezeli rakibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin üstüne bir de Beşiktaş zaferi ekleyip, hem tırmanışını sürdürmek hem de ezeli rakibiyle aradaki puan farkını azaltmak amacında. Bu maçlardan kayıpsız ayrılması durumunda, ligin ilk yarıdaki son 3 maçına futbolcular çok daha moralli çıkacak.