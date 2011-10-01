F.Bahçeliler yarın Metris Türküsü'nü söyleyecek

T24 - Fenerbahçeliler, yarın oynanacak İBB maçında saatler Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 19.07'yi gösterdiğinde hep bir ağızdan Metris Türküsü'nü söyleyecek.



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Cezası biten Fenerbahçe, taraftarıyla evinde buluşuyor. Fenerbahçe taraftarı Şükrü Saraçoğlu'ndaki ilk resmi buluşmada seslerini tutuklu bulunan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere duyurmaya hazırlanıyor.



3 Temmuz'da başlayan ve yarın 91. günü olan şike skandalının ardından evlerinde yapılacak ilk resmi maç için taraftar yoğun mesai harcıyor.



Yöneticilerin tutukluluğunun 91. gününü temsilen 91. dakikadan itibaren skor ne olursa olsun taraftar stadtan ayrılmayarak takımlarına olan desteğini gösterecek. Bu eylemin gece yarısına kadar sürebileceği konuşuluyor.



Taraftarın 3 aydır süren şike skandalına bu şekilde tepki göstereceği; futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri de sahaya çağıracağı belirtiliyor.

Saatler 19:07 olduğunda Metris Türküsü söylenecek



Sosyal platformlarda bir araya gelen taraftar grupları, Metris'ten gelen istek için de saat 19.07'yi bekleyecek.



Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu Mosturoğlu Metris'ten gelen ortak ricayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftara iletti.



Batu Mosturoğlu, Cemil Turan'ın sakatlığının geçtiğini, Şekip Mosturoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da bugün spora çıktığını Fenerbahçeli taraftarlara iletti.

Metris'ten özel rica



Mosturoğlu ayrıca, babasından gelen isteği de şu sözlerle aktardı:



"Taraftarı ve stadı çok özlemiş herkese ayrı ayrı sevgilerini iletiyor. Maç başlarkenki omuz omuzayı çok özlemiş. Ayrıca yarınki maç için taraftardan ortak bir ricaları var 19.07'de Metris Türküsü'nün söylenmesini çok istiyorlar"



Metris'ten gelen bu istek taraftarı harekete geçirdi. Çok kısa sürede örgütlenen Fenerbahçeliler, yarın oynanacak İBB maçında saatler Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 19.07'yi gösterdiğinde hep bir ağızdan Metris Türküsü'nü söyleyecek.



Fenerbahçe'nin 12. adamı böylece hem Metris'te yatan Başkan Yıldırım'a ve yöneticilere moral verecek hem de takımının yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.



