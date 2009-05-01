T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçeliler çıldıracak

01 Mayıs 2009 19:24


Futbolcuların derbi muhabbetleri gerçekten ilginç oluyor.. G.Saray-F.Bahçe maçından önce de Arda Turan'ın "2-3 farkla kazanırız” ve Emre Belözoğlu'nun "Keşke Lincoln oynasa” ifadelerine bir yenisi de Beşiktaş-F.Bahçe derbisinden önce yaşandı.

Eski F.Bahçeli, yeni Beşiktaşlı Yusuf Şimşek, önceki gün Şentürk ailesinin Al Jamal'da düzenlediği ve G.Saraylı Hakan Balta'nın da bulunduğu doğum günü yemeğine katıldı. Semih'in 26, Pınar Şentürk'ün ise 24. yaşı şerefine doğum günü yemeğine katılan Yusuf, pastanın da kesilmesinin ardından bombayı patlattı.

Şentürkler'e hediyelerini veren 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Semih'in yanına giderek beklenen derbi muhabbetinin de startı verdi: "Kardeşim seni bilirim, iyi golcüsün. Ancak sizin ve bizim havamızı karşılaştırdığımızda, biz hem pazar günkü maçı alırız, hem de 13 Mayıs'taki kupa finalini kazanırız. Bu hafta sonu da size fark atarız. Sen şimdiden kendini hazırla.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24