F.Bahçeliler çıldıracak



Futbolcuların derbi muhabbetleri gerçekten ilginç oluyor.. G.Saray-F.Bahçe maçından önce de Arda Turan'ın "2-3 farkla kazanırız” ve Emre Belözoğlu'nun "Keşke Lincoln oynasa” ifadelerine bir yenisi de Beşiktaş-F.Bahçe derbisinden önce yaşandı.



Eski F.Bahçeli, yeni Beşiktaşlı Yusuf Şimşek, önceki gün Şentürk ailesinin Al Jamal'da düzenlediği ve G.Saraylı Hakan Balta'nın da bulunduğu doğum günü yemeğine katıldı. Semih'in 26, Pınar Şentürk'ün ise 24. yaşı şerefine doğum günü yemeğine katılan Yusuf, pastanın da kesilmesinin ardından bombayı patlattı.



Şentürkler'e hediyelerini veren 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Semih'in yanına giderek beklenen derbi muhabbetinin de startı verdi: "Kardeşim seni bilirim, iyi golcüsün. Ancak sizin ve bizim havamızı karşılaştırdığımızda, biz hem pazar günkü maçı alırız, hem de 13 Mayıs'taki kupa finalini kazanırız. Bu hafta sonu da size fark atarız. Sen şimdiden kendini hazırla.”



