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Spor

F.Bahçeliler Aykut Kocaman'a tepkili: Teknik adamlık işi onun işi değil!

Fenerbahçe, taraftar sitesi antu.com Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası siyah bir açılış sayfası yaparak mağlubiyete ve kötü oyuna tepki gösterdi

30 Eylül 2012 12:09

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının son dakikalarında taraftarlar "Aykut Kocaman istifa" sloganlarıyla stadı inletti. Aynı dakikalarda sosyal medyada da aynı sözlerle taraftar tepkisini gösterdi.

Fenerbahçe, taraftar sitesi antu.com Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası siyah bir açılış sayfası yaparak mağlubiyete ve kötü oyuna tepki gösterdi.

Twitter'da Aykut Kocaman yorumları:

@FENERBAHmEt: Aykut Kocaman istifa edince kim gelecek diye merak etmeyin 25 milyon Teknik Direktör var FENERBAHÇE'de!

@mavene_oci: aykutkocaman bu saaten sonra ne sen yararsın nede alex fayda sağlar bu kulübe ikinizde gidinki bizler kahrolmuyalım

@ntoncer73: Futbol bir din olsaydı Aykut Kocaman ateist olurdu

@PoTi1907: Aykut Kocaman yerinde olsam Gökhan Gönül hariç bütün futbolcuları değiştiririm diğer maça, oynamasın ruhsuzlar

@Fener10line: Aykut Kocaman kenarda 90 dakika neyi düşünüyor acaba?

@denizhsgl: kimler geldi kimler geçti, ne hocalar ne zibidiler gördük, bi Kocaman'a mı tahammül edemiyosunuz?

@santimaxim: Futbol takımı içinde Fenerbahçe için oynamak isteyenler ve Aykut Kocaman'a karşı oynayanlar var. Tribüne oturmak herşeyi gösterdi.

@erdemaktas: Aykut Kocaman bu takımda hiç bir zaman teknik direktör olarak efsane olamayacaksın gel yol yakınken dön vazgeç bu sevdadan !

@Gorkemizm: Muhteşem Yüzyıl'ın senaristi Aykut Kocaman olmuş olsaydı eğer, Kanuni Sultan Süleyman'ı 65. dakikada çıkartır yerine 1. Abdülhamit'i koyardı.

@fenersouza: Kocaman bu kulübün yöneticisi olsa FB’yi tarihinde en iyi temsil eden yönetici olurdu ama teknik adamlık işi onun işi değil...

@fatihvural_: Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Alex gitsin, Fenerbahçe geri gelsin! Severek ayrılalım! Çünkü biz Fenerbahçe'mizi özledik!

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