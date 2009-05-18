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Spor

F.Bahçeli yüzücü Phelps'i geçti

Kaan Tayla, "2009 NC Charlotte Ultraswim" yarışmalarında 50 metre serbest finalinde 5. oldu.

18 Mayıs 2009 03:00


Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu ve Türkiye rekortmeni Kaan Tayla, Amerika'nın en prestijli yarışlarından olan "2009 NC Charlotte Ultraswim" yarışmalarında 50 metre serbest finalinde 5. oldu.

Aralarında yeni dünya rekortmeni Frederic Bousquet, olimpiyat şampiyonu Micheal Phepls, Cullen Jones, George Bowell, Bryn Lundquist, Nick Brunelli gibi ünlü yüzücülerin olduğu ve 89 yarışmacının katıldığı 50 metre serbest yarışmalarının eleme serilerinde Kaan ilk sıralamada 5. oldu. Micheal Phelps ise ancak 8. sırada yer alabildi.

Yarışı Fransız yüzücü Bosquet 21.33'lük derece ile birinci bitirdi. Cullen Jones ise 21.92 ile ikinciliği aldı. Kaan Tayla da finaldeki üç yüzücüyü geride bırakarak 22.70'lik derecesiyle beşinci sırada yer aldı

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