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Spor

F.Bahçeli taraftarlardan forma tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar kulübün yeni sezon formalarının üzerine alınan reklamlara karşı çıktı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fenerbahçeli taraftarlar kulübün yeni sezon formalarının üzerine alınan reklamlara karşı çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin etkin taraftar grubu sitesi ''Antu''dan yapılan açıklama şöyle;

''Biz taraftarların Fenerbahçemize bağlılığını gösteren, gururla giydiğimiz ve alırken ödediğimiz paralarla kulübümüze maddi katkı yaptığımız formalar, son yıllarda reklam istilasına uğramaya başladı. Formaların önü, arkası, kolları çeşitli firmaların logolarıyla dolup taştı.

Forma reklamları kulübümüz için önemli gelir kaynaklarından biri, itirazımız yok. Ancak zaten takımımız sahada bu formaları giyerek, reklam veren firmaların tanıtımını yeterince yaparken, taraftara satılan formaları da reklamlarla donatmak ne kadar doğru?

Forum üyelerimiz bu konuda şikayetlerine gündeme getirince, biz de ana sayfamızda konuyla ilgili bir anket açtık. Anketimizde 2 şık öne çıktı. Yüzde 50`yi aşkın katılımcı formalarda reklam istemezken, yüzde 35 civarında katılımcı da daha makul davranarak biraz daha pahalı satılmak kaydıyla reklamsız formaların üretilmesini istiyor.

Antu.com olarak yönetimimizden, taraftarlarımızın bu isteğini karşılayacak bir yöntem belirlemesini rica ediyoruz. Ya taraftara satılan formalardan reklam kaldırılsın ya da mevcutların yanında biraz daha pahalıya satılacak reklamsız formalar üretilsin.

Yönetimimizin bu haklı ricamızı kırmayarak, gereğini yapacağına inanıyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz.''

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