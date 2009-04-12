F.Bahçeli taraftarlar da geliyor



Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi taraftarlar, Ali Sami Yen Stadı'na 15.00'ten itibaren alınmaya başlandı. Derbi karşılaşmasının başlamasından saatler öncesinde Ali Sami Yen Stadı çevresinde toplanmaya başlayan taraftalar, saat 15.00 itibariyle tribünlere alınmaya başlanırken, güvenlik güçleri tarafından saat 13.00'ten itibaren alınan geniş önlemler de dikkat çekti.



Stat çevresinde oluşturulan kontrol noktalarından arama yapılarak ve biletleri kontrol edilerek taraftarlar alınmaya başlarken, bazı taraftarların kimlik kontrollerinin de yapıldığı görüldü.



Fenerbahçeli taraftarlar ise kendilerine ayrılan tribün için saat 16.00 sularında stada gelmeye başladılar. Güvenlik kordonunda tutulan Fenerbahçeli taraftarlar ile Galatasaraylı taraftarlar arasında uzaktan uzağa sözlü sataşmalar oldu. Polisler olay çıkmasına izin vermedi.



