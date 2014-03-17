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Spor

F.Bahçeli Sow gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe - Kayseri Erciyesspor maçına damgasını vuran olay, kaçırdığı gollerden sonra göz yaşlarını tutuamayan Mousa Sow oldu

17 Mart 2014 08:36

Moussa Sow karşılaşmanın ikinci yarısında kaleci Gökhan ile karşı karşıya 2 pozisyonda topu filelere gönderemedi. Morali bozulan Mousa Sow, saha içinde ağlamaya başladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste 3 kez kaleci ile karşı karşıya pozisyonlarda topu ağlara gönderemeyen Sow adeta duygusal çöküntü yaşadı.

Sürekli olarak kendine kızan ve oyun devem ederken rakip sahada kalan Sow maçı bıraktı.
Maçı göz yaşları içinde terk eden Moussa Sow’u kendi takım arkadaşları ve rakip oyuncuların teselli etti.

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