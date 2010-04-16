F.Bahçe'li Semih'in büyük üzüntüsü

T24 - Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün eşi 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekleyen Pınar Şentürk düşük yaptı.





Bu haberi alınca büyük üzüntü yaşayan Semih, hemen hastaneye giderken, Acıbadem Hastanesi’ndeki müdahalelerin ardından eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Semih’in bu sezon şanssızlıklardan yakası bir türlü kurtulmuyor. Sözleşmesinin kendisinden habersiz uzatılmak istenmesi ile ilgili sorun yaşayan, yedek kaldığı için bunu problem eden ve son zamanlarda sakatlığı nedeniyle şanssız olan Semih, bu acı haberle de sarsıldı.