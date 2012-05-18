F.Bahçe'li Özdemir: Benden sonra görevi Ali Koç devralsın

Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, yeni yönetimde kendisinin görevini Ali Koç'un devralmasını istediğini açıkladı. Özdemir, 6 maçlık cezanın çok fazla olduğuna dikkat çekerek, cezanın 1-2 maça ineceğine inandığını söyledi.



Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir CNBC-e'de sorularını yanıtladı.

Derbi maçı sonrası yaşananları değerlendiren Özdemir şunları söyledi:

"3 Temmuz'dan beri yaşananlar düşünüldüğünde takım başarılı oldu. 6 maç seyircisiz oynama cezası ağır. Tahkim'e başvuracağız. 1-2 maça düşecek duruma geleceğini umut ediyorum. Bursa'da Beşiktaş maçı oynanmadı. 5 maçlık ceza kaldırılmıştı. 6 maç seyircisiz oynanacak gibi bir düşüncede değilim. Hepimizin yaşanan olaylarda kendisine düşen hataları olduğunu kabul ediyorum. Bu son olsun diye arzuluyorum. Kupa camiamızı bir nebze olsun rahatlattı.

6 maçlık ceza verilmesini çok fazla bulduk. Bunun ele alınıp gerçek cezanın verilmesi gerekiyor. Maç bittikten sonra bazı istenmeyen olaylar meydana geldi. 6 maçlık cezanın azaltılması gerektiğine inanıyorum."

Yeni dönemde yönetimde yer almayacağını hatırlatan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 Temmuz gibi önemli bir gün yaşadık. Her yönden zor geçen 11 aylık zaman oldu. Ali Koç bu süreçte işini belki ailesini, çocuklarını bir tarafa koyarak önemli zamanını Fenerbahçe için ayırdı. Benden sonra bu görevi Ali Koç'un yapmasını isterim. Önümüzdeki günlerde bir üç yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet etmesini isterim. Ali Yıldırım tüm hayatını Samandıra'da futbolcularla geçirdi. Her maçta takım otobüsüne binerek stadyumlara kadar geldi. Abdullah Kiğılı abilik görevini yaptı, Fenerium'u başarıdan başarıya koşturdu. Vedat Olcay hep abilik yaptı. Serhat Çeçen ve Murat Özaydınlı tahvil ihracını başarıyla yaptılar. Nihat Özbağı'nın kulüp tesisleriyle ilgili faydasını gördük Ömer Temelli stadyumdan sorumlu arkadaşımızdı, çok emek verdi. Cihan Kamer'in medyadaki mesajları, UEFA ve TFF ile olan ilişkileri unutamam. Şekip Bey bir dönem bizden ayrıydı, o da katıldı."

Özdemir, Koç'la henüz bir fikir alışverişi içinde bulunmadıklarını ifade etti.



Yönetimde 4-5 yeni isim olur



Fenerbahçe yönetiminde çok büyük değişiklik beklemediğini belirten Özdemir, "Yönetinde en fazla 4-5 yeni isim olur. 4-5 değişikliğin çok büyük etken olacağına inanmıyorum. Yaşadıklarımızdan daha zor bir süreç bizi bekliyor. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Avrupa'ya gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabiliriz. Önümüzde önemli bir süreç bizi bekliyor. Futbol Federasyonu'nun UEFA ile olan ilişkilerde, zorlukların hepsini teker teker aşacağımıza inanıyorum " dedi.



Aysal'la her zaman yayına çıkarız



"Ünal Aysal'la her zaman yayına çıkarız" diyen Özdemir, iki takımın varlığının bu işin cazibesini artırdığını kaydetti.



Hiçbir Türk takımı cezaya çarptırılmamalı



Federasyona yönelik değerlendirme yapan Özdemir "Türk takımlarının UEFA'yla ilgili bazı sorunları olabilir. Federasyona düşen şey, verilen cezalar yeterlidir, hiçbir Türk takmıı cezaya çarptırılmamalıdır. En önemli yük federasyona ve Şenes Erzik'e düşmektedir. Hiçbir Türk takımı herhangi bir ceza almadan, gelecek yıl UEFA'da Türk sporunu temsil ederek yoluna devam etmelidir" diye konuştu.