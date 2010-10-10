F.Bahçeli oyuncuya sokak ortasında dayak

T24- F.Bahçe ve Voleybol Milli Takımı’nın yıldızı, eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı ve arkadaşları tarafından dövüldü. Başına silah çekildi, kafasında şişe kırıldı.



Fenerbahçe ve Voleybol Milli Takım oyuncusu Emre Batur ölümden döndü... Yıldız voleybolcu, hafta başında eski kız arkadaşı ile msn’de konuşurken saat 03.30’da buluşma teklifiyle karşı karşıya kaldı. Emre de bu teklifi eski arkadaşanının kırılmaması için kabul etti. Ancak yıldız oyuncuyu kötü bir sürpriz bekliyordu.



Bırakıp, kaçtılar

Emre Batur’un eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ve arkadaşları sarı lacivertli oyuncuya bir tuzak kurmuşlardı. Yıldız voleybolcuyu öldürüsüye dövdüler.





Saldırganlar dövmekle kalmayıp silah çektiler ve Batur’un kafansında şişe kırdılar. Gece 03.30’da meydana gelen bu olayda tecrübeli voleybolcu olduğu yerde bırakıldı, zanlılar ise kaçtı.



Daha sonra Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Emre Batur’a yapılan ilk kontrolde gözünün kör olma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Ancak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan müdahaleler sonrası Emre’nin gözüne 10 dikiş atılarak görmeme tehlikesi ortadan kaldı.



Doktorlar dayak olayı yüzünden milli oyuncuya 1 ay oynamaz raporu verdi. Batur’u kumpasa düşüren bu isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, zanlıların yakalanarak ifadelerinin alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.



Başkan olayı araştırdı

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olayı duyduğunda öfkelendi. Daha sonra konu ile ilgili derin bir araştırma yaptıran Yıldırım, Emre Batur’n bu konuda hatalı olmadığı öğrenince oyuncusunu affetti. Ancak sarı lacivertli kulübün yönetmeliği gerekiği Batur’un gece dışarı çıktığı için para cezası alacağı öğrenildi.