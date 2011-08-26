F.Bahçeli oyuncular Milli Takım'a gitmeyecek mi?

T24 - Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermemesi sarı-lacivertli futbolcuları kızdırdı. Federasyonun haksız bir karar aldığını ve emeklerini görmezden geldiğini düşünen oyuncular, Milli Takım'ın Kazakistan ve Avusturya ile yapacağı maçlar için davet gelmesi halinde kampa katılmama konusunda görüş birliğine vardılar.



Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Serdar Kesimal, Mert Günok gibi milli oyuncuların, "Bu federasyona karşı artık güvenimiz yok. Onlar gidene kadar milli takımda oynamayalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Bu kararı duyan Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın duruma müdahale ettiği ve güçlükle oyuncularını ikna ettiği bildirildi.

Cezası çok ağır



Futbol Müsabaka Talimatı'nın 33. maddesi milli göreve çağrılan futbolcularla ilgili kuralları belirliyor. "Resmi ve Özel milli müsabakalara çağrılan futbolcular" başlıklı madde "Yabancılarla oynanacak resmi ve özel müsabakaların kadrolarına seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadır" hükmünü içeriyor.



Bu çağrıya uymayan futbolcularla ilgili yaptırım ise Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesinde açıklanıyor. "Milli müsabakaya katılmamak" başlıklı maddenin 1. fıkrası "Yayın yoluyla veya yazılı tebligata rağmen haklı veya özel bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular iki aydan bir yıla kadar men cezası ile cezalandırılır" ifadelerini içerirken 2. fıkrası ise ilgili futbolcuların kulüplerine 7 bin ila 125 bin lira para cezası öngörüyor.





