F.Bahçe'li Murat Özaydınlı gözaltına alındı

T24 - Şike soruşturmasında haftalar sonra üçüncü dalga başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, İBB'li futbolcu Can Arat, eski hakem Zafer Önder İpek ve Sivassporlu kaleci Korcan Çelikay'ın ağabeyi İlhan Çelikay gözaltına alındı.













Şike soruşturmasında haftalar sonra üçüncü dalga başladı. Bu sabah Fenerbahçeli yönetici Özaydınlı'nın ardından arka arkaya gözaltılar başladı.



Şike soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Asbaşkanı Murat Özaydınlı, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen Özaydınlı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İfade verdiği sırada Asbaşkanın gözaltına alındığı öğrenildi.



Daha sonra Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya da gözaltına alındı.



Çetinkaya'yı İBB'li futbolcu Can Arat ve eski hakem Zafer Önder İpek izledi.





Senecky ifade veriyor



Futbolda şike soruşturması kapsamında Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky ve Uğur Uçar ifade verdiği öğrenildi.



Başkent temsilcisinin Slovak kalecisi Senecky ve geçen sezon Galatasaray'dan transfer edilen Uğur Uçar, ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.



Bunun üzerine iki futbolcu da dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gitti. Uğur Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah uçakla tekrar Ankara'ya dönerek, takımının idmanına katılırken, kaleci Senecky'nin ise sorgusunun devam ettiği ifade edildi.



Şike soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.



