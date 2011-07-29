F.Bahçe'li Lugano Juventus yolunda

T24 - İtalyan basını ısrarla Lugano'nun 'Çizme'ye transfer edileceğini öne sürüyor. Dün kulüple bir araya gelen menajer bugün ikinci görüşmeyi yapacak.



İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden ''La Gazzetta dello Sport'', Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'nun Juventus'un transfer listesindeki birinci isim olduğunu yazdı.



Gazetenin haberinde, Juventus Sportif Direktörü Giuseppe Marotta ile 30 yaşındaki Lugano'nun menajeri Juan Figer'in dün Milano'da bir araya gelerek, ilk buluşmanın sağlandığı bugün ise ikinci görüşmeyle sürecin devam edeceği bildirildi.



İtalyan gazetesinin haberine göre, şike soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'nin olası bir küme düşme cezasına karşı, oyuncunun bedelsiz gitme olasılığını göz önüne alarak, tecrübeli defans oyuncusunu 3 buçuk milyon Euro'ya İtalyan kulübüne verebileceği ifade edildi.



Haberde, Juventus'un Fenerbahçe'nin küme düşme cezası almasıyla Lugano'yu bütçesinden tek kuruş harcamadan da kadrosuna katmak isteyebileceği bunun sürece bağlı olduğu belirtildi. Lugano'nun Juventus defansının merkezindeki boşluğunu dolduracak isim olduğu ve bu nedenle transfer listesinin en başında yer aldığı kaydedildi.





