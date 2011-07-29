T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'li Lugano Juventus yolunda

İtalyan basını ısrarla Lugano'nun 'Çizme'ye transfer edileceğini öne sürüyor. Dün kulüple bir araya gelen menajer bugün ikinci görüşmeyi yapacak.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - İtalyan basını ısrarla Lugano'nun 'Çizme'ye transfer edileceğini öne sürüyor. Dün kulüple bir araya gelen menajer bugün ikinci görüşmeyi yapacak.


İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden ''La Gazzetta dello Sport'', Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'nun Juventus'un transfer listesindeki birinci isim olduğunu yazdı.       


Gazetenin haberinde, Juventus Sportif Direktörü Giuseppe Marotta ile 30 yaşındaki Lugano'nun menajeri Juan Figer'in dün Milano'da bir araya gelerek, ilk buluşmanın sağlandığı bugün ise ikinci görüşmeyle sürecin devam edeceği bildirildi.


İtalyan gazetesinin haberine göre, şike soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'nin olası bir küme düşme cezasına karşı, oyuncunun bedelsiz gitme olasılığını göz önüne alarak, tecrübeli defans oyuncusunu 3 buçuk milyon Euro'ya İtalyan kulübüne verebileceği ifade edildi.       


Haberde, Juventus'un Fenerbahçe'nin küme düşme cezası almasıyla Lugano'yu bütçesinden tek kuruş harcamadan da kadrosuna katmak isteyebileceği bunun sürece bağlı olduğu belirtildi. Lugano'nun Juventus defansının merkezindeki boşluğunu dolduracak isim olduğu ve bu nedenle transfer listesinin en başında yer aldığı kaydedildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24