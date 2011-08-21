F.Bahçeli kürekçiler kupayı gölde kaybetti

T24 - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'nda birinci olan Fenerbahçeli sporcular, şampiyonluk coşkusuyla atladıkları gölde kupayı kaybettiler.



Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen ve iki gündür Sapanca Gölü'nde devam eden şampiyona bugün yapılan final yarışlarıyla sona erdi. Genç B Erkekler, Fenç A Bayanlar, ve Genç A Erkekler kategorilerinde birincilik elde eden Fenerbahçe şampiyonanın birincisi oldu.



Protokol üyelerinin katıldığı kupa töreninin sona ermesinin ardından şampiyon olan Fenerbahçeli sporcular kupalarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne atlayarak sevinç coşkusunu yaşamak istedi.



Sporcuların göle atlayışları sırasında oluşan arbedede Genç B Erkekler 4 Tek kategorisinde birinci olan Fenerbahçeli sporculardan Mansur Abay, ayağının kaymasıyla elindeki kupayla birlikte göle düştü.



Bu sırada Abay'ın elindeki kupa göle fırlayarak, dipteki yosun tabakasının arasında kayboldu. Kupanın bulunması amacıyla Fenerbahçeli sporcular ve Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli dalgıçların yaptığı uzun süreli arama çalışmaları sonuç vermedi.

Kupayı kaybeden sporcu: Sevincimizi azaltmaz



Kupayı kaybeden Fenerbahçeli sporcu Abay, göle atlamak istediği sırada iskelede koşarken ayağının kaydığını belirterek, kupanın göle düştüğünü söyledi.



Şampiyonluk sevincini yaşarken şanssız bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Abay, şöyle konuştu:



''Öyle bir şanssız durum yaşıyoruz şu anda. Şampiyonluğumuz ilan edildikten sonra herkes kutlama yapmak için koşmaya başladı iskeleye doğru. Ben de koşup göle atladığım sırada ayağım kaydı ve suya öyle düştüm. Arkadan gelen arkadaşlarım da üzerime atladı yanlışlıkla. Sonra o anda kupa elimden kaçtı, tutamadım. O karmaşada kupayı bulamadık ve sudan çıktım. Etrafa baktık arkadaşlarla, 'belki biri almıştır' diye ama kupa yok. Şu anda kaybolmuş, arama yapıyoruz biz de. Kupanın kaybolması şampiyonluk sevincimizi azaltamaz. Çünkü emeğimiz var sonuçta. Biz hak edip şampiyon olduk kupa sadece bir sembol ama bulacağız inşallah. Sonra tesislerimize götürüp Fenerbahçemiz'e hediye edeceğiz.''

'Sevinci biraz abarttılar'



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ise şunları söyledi:



''Böyle bir şey şimdiye kadar yaşanmamıştı tabii. Ben bu şekilde sporcuların kupalarla birlikte suya atlamalarına kesinlikle karşıyım. Çünkü yarışmış bir bünyenin bir anda o soğuk suyla temas etmesi iyi bir şey değil. Bu tür olaylara göz yumulmamalıdır. Kulüp yetkililerinin bunu engellemeleri lazım. Tamam, sevinmek hakları ama bunun sakin bir şekilde olması lazım. Bunlar bir de genç çocuklar. Sakatlıklar da olabilirdi. Böyle bir şey geçmişte olmamıştı çünkü kimse kupayla suya atlamamıştı. Bunlar biraz abarttı. Arama çalışmaları devam ediyor. Kupayı bulmak için bütün gölün yosunlarını dışarı çıkarmış durumdalar.”



