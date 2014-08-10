F.Bahçeli Gönül: Biz kimsenin kariyeriyle oynamayız

Fenerbahçeli Gökhan Gönül, Ersun Yanal'ın istifası hakkında "Ersun Hoca'nın kendi iradesiyle vermiş olduğu karar gerçeğini başka yönlere çekip; sanki şahsım ve takım kaptanlarım Ersun Hoca'yı istemiyor gibi gösterenlerin, gerçekte Fenerbahçeli olmadıklarını bizler çok iyi biliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gökhan Gönül, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasında parmağı olduğu iddialarına sert çıktı.

Bu tarz haberlerin kasıtlı çıkarıldığını vurgulayan Gönül, camiayı içeriden yıkmaya çalışıldığını belirtti. İstifa olayının Ersun Yanal'ın kişisel kararı olduğunun altını çizerek, dedikoduları yayanları kınadı.

Sarı lacivertli futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ersun hocanın istifa ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu tarz kriz ve istifa durumlarında sürekli su yüzüne çıkan ve Fenerbahçe Camiası'nı içeriden yıkma çabasında olanlar, bu bir görevden alma değildir.

Ersun Hoca'nın kendi iradesiyle vermiş olduğu karar gerçeğini başka yönlere çekip; sanki şahsım ve takım kaptanlarım Ersun Hoca'yı istemiyor gibi gösterenlerin, gerçekte Fenerbahçeli olmadıklarını bizler çok iyi biliyoruz. Siz Fenerbahçeliler de bilin.

Ne ben, ne de kaptanlarım; bugüne kadar kimsenin ekmek parasıyla ya da kariyeriyle oynayacak karakter ve kişilikte olmadık. Olmayız da!

Ve unutmayın ki; herkes söylem ve eylemlerinde kendi ahlakının gereğini sergiler."