T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçeli Gönül: Biz kimsenin kariyeriyle oynamayız

Gökhan Gönül, teknik direktörü Ersun Yanal'ın istifasında parmağı olduğu iddialarına sert tepki gösterdi

10 Ağustos 2014 17:42

Fenerbahçeli Gökhan Gönül, Ersun Yanal'ın istifası hakkında "Ersun Hoca'nın kendi iradesiyle vermiş olduğu karar gerçeğini başka yönlere çekip; sanki şahsım ve takım kaptanlarım Ersun Hoca'yı istemiyor gibi gösterenlerin, gerçekte Fenerbahçeli olmadıklarını bizler çok iyi biliyoruz" dedi. 

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gökhan Gönül, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasında parmağı olduğu iddialarına sert çıktı.

Bu tarz haberlerin kasıtlı çıkarıldığını vurgulayan Gönül, camiayı içeriden yıkmaya çalışıldığını belirtti. İstifa olayının Ersun Yanal'ın kişisel kararı olduğunun altını çizerek, dedikoduları yayanları kınadı.

Sarı lacivertli futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün Ersun hocanın istifa ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu tarz kriz ve istifa durumlarında sürekli su yüzüne çıkan ve Fenerbahçe Camiası'nı içeriden yıkma çabasında olanlar, bu bir görevden alma değildir.

Ersun Hoca'nın kendi iradesiyle vermiş olduğu karar gerçeğini başka yönlere çekip; sanki şahsım ve takım kaptanlarım Ersun Hoca'yı istemiyor gibi gösterenlerin, gerçekte Fenerbahçeli olmadıklarını bizler çok iyi biliyoruz. Siz Fenerbahçeliler de bilin.

Ne ben, ne de kaptanlarım; bugüne kadar kimsenin ekmek parasıyla ya da kariyeriyle oynayacak karakter ve kişilikte olmadık. Olmayız da!

Ve unutmayın ki; herkes söylem ve eylemlerinde kendi ahlakının gereğini sergiler."

ETİKETLER

gökhan gönülfenerbahçeersun yanalistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24