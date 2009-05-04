F.Bahçeli futbolcular Barcelona ile motive oldu





Fenerbahçeli futbolcuların, Beşiktaş maçı için Samandıra'da kampta oldukları akşam birlikte Real Madrid-Barcelona maçını izledikleri ve Barcelona'nın ortaya koyduğu futboldan çok etkilendikleri ifade edildi.





Turkcell Süper Lig'in derbi maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, hafta sonu Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Samandıra Kamp Merkezi'nde teknik direktör Luis Aragones'in saha içindeki toplantısının ardından başlayan antrenmanda, derbide forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal antrenman programı uygulandı.





