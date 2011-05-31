F.Bahçe'li Emre'den SMS iddialarına yanıt

T24 - Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, önceki gece Telegol programında kendisi hakkında çıkan iddialara kısa bir cevap verdi.

Emre'den SMS konusuna kısa cevap Milli Takım'la birlikte Hollanda kampında bulunan yıldız oyuncu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Kulübüm suç duyurusunda bulundu. Ben o ortamda yoktum. O yazışmaları da ben yapmadım. A.Gücülü Kağan'ı çok iyi tanımıyorum bile. Böylesine kritik bir milli maç öncesi neden böyle şeyler yapılıyor anlam veremiyorum. Milli Takım kampı bitsin, gereken açıklamayı yapacağım. Nedense hep üzerime benim geliyorlar."

Kafaları karıştıran o yazışmalar:

Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanarak, futbolseverleri şaşırtan ve Fenerbahçe camiasının tepkisini çekecek açıklamalarda bulundu. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut'un ortağı Ekrem Okumuş'un telefonundan futbolcuları Kağan Söylemezgiller'e, "Oğlum Kağan. Emre abin ben. Aldırıyorum seni buraya. Sakın zorlamayın he." şeklinde mesaj gönderildiğini belirten Gökçek, Okumuş'un yanında Emre'nin de olduğunu Kağan'ın bildiğini söyledi.

İddialar üzerine aynı programa bağlanan Ekrem Okumuş, "Evet, mesajı ben gönderdim. Ancak Emre'nin haberi yok. Sadece şakaydı. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmedim." dedi. Okumuş, yorumcu Ahmet Çakar'ın, "Mesaj gönderirken Emre yanında mıydı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Bebek'te arkadaşlarımla bir kafede oturuyordum. Emre yanımda değildi."

Ankaragücü futbolcularına mesaj gönderildiğini ilk olarak kamuoyuna açıklayan milletvekili Kemalettin Göktaş, "Ligin tescil edilmemesi için mahkemeye başvuracağım." diye konuştu.





