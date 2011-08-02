F.Bahçeli Emre ve Sinan Engin serbest

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, spor yorumcusu Sinan Engin, Ankaragücülü futbolcu Kaan Söylemezgiller ve menajer Ekrem Okumuş bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dört isim de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ankaragücü futbolcusu Kaan Söylemezgiller'e atılan mesajla ilgili sorular yöneltilen Belözoğlu ve Ekrem Okumuş'un mesajın "şaka" olduğunu belirterek, olayın bu kadar ciddiye alınmasına şaırdıklarını söylediği iddia edildi.















'Oğlum Kaan aldırıyorum seni buraya'



Emre Belözoğlu, 13 Mayıs 2011 tarihinde kendisi gibi Ahmet Bulut’un menajerlik şirketine kayıtlı olan Ankaragücü futbolcusu Kaan’a “Oğlum Kağan. Emre Abin ben. Aldırıyorum seni buraya. Sakın zorlamayın he. Kavga ettirme beni başkanla” yazılı bir mesaj attığı iddia edilmişti. Emre’nin mesajı Ekrem Okumuş’un telefonundan gönderdiği belirtiliyor. Okumuş’un aynı gün Emre’nin akrabası olan Volkan Bahçekapılı ile yaptığı görüşmede “Emre yazdı işte onlar var bibiem de” diyerek mesajı kendi telefonundan Emre’nin çektiğini söylemesi yapılan dinlemelere takıldı.









Emre Belözoğlu’na ifadesinde Ankaragücü futbolcusu Kaan Söylemezgiller'e atılan mesajla ilgili soruların sorulduğu öğrenildi.Futbolda şike soruşturması kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Ankaragücülü futbolcu Kaan Söylemezgiller ve menajer Ekrem Okumuş bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Üç isim de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





BELÖZOĞLU: MESAJI BEN ATMADIM



Ankaragücü futbolcusu Kaan’a, Emre Belözoğlu tarafından “Oğlum Kağan. Emre Abin ben. Aldırıyorum seni buraya. Sakın zorlamayın he. Kavga ettirme beni başkanla" yazılı bir mesaj attığı iddia edilmişti. Adli çevrelerden sızan bilgilere göre Belözoğlu savcılık sorgusunda bu mesajın kendisi tarafından atılmadığını, kendi adının kullanıldığını iddia etti..





MENAJER OKUMUŞ: MESAJI BEN ATTIM EMRE’NİN HABERİ YOK



Futbolcu Kaan Söylemezgiller’e atılan söz konusu mesajın bugün ifade veren menajer Ekrem Okumuş’un telefonundan gönderildiği iddia edilmişti. Bu konu da Okumuş’a soruldu. Okumuş’un da “Mesajı kendisinin attığını, ancak mesajdan Emre Belözoğlu’nun haberinin olmadığını" söylediği öğrenildi.



İfadelerine başvurulduğunu tekrarlayan Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti....



''Bundan sonra da söyleyecek bir şey yok. Artık süreci hep beraber takip edeceğiz. Benden de çok fazla bir şey istemeyin. Zaten yeterince yorgunum. Yeterince şeyleri de söyledim içeride. Burada bize çok yakın davranan herkese çok teşekkür ederim.''



Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Belözoğlu, daha sonra adliyenin kapısının önünde bekletilen özel aracına binerek adliyeden ayrıldı.





Sinan Engin adliyeden ayrıldı



Soruşturma kapsamında spor yorumcusu Sinan Engin de İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Sinan Engin, basın mensuplarının soruları üzerine soruşturma kapsamında bilgisine başvurulacağını kaydetti. Sinan Engin adliyedeki ifadesi ardından sebest bırakıldı.





Göktaş ortaya çıkardı



Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş “Emre, Ankaragücülü 3 futbolcuya F.Bahçe-A.Gücü maçından önce mesaj çekti” diyerek iddiaları gündeme getirmişti. Bu sırada Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek, Kağan Söylemezgiller’e şike teklif edildiğini söylemişti. Menajer Ahmet Bulut’un da ortağı olan Ekrem Okumuş mesaj attığı iddiasını doğrulamış ve ”Olaylardan Emre’nin haberi yok. Bu bir şakaydı” itirafında bulunmuştu.

31 kişi tutuklandı



Şike soruşturmasında aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da olduğu toplam 31 kişi tutuklanmıştı.