'F.Bahçeli bir çocuktum'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Emre Belözoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bir radyo programına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun, taraftarlardan gelen sorulara verdiği yanıtlar, internet sitesinde yayınlandı.Galatasaray'a gol atınca sevincinin nasıl olacağı sorulan Emre, ''Her takıma attığım gol sevinci gibi olacak. Çok aşırı ve fazla olmayacak. İnşallah gol de atarım Galatasaray'a'' yanıtını verdi.Fenerbahçeli futbolcu, ''Önemli bir durum söz konusu burada. Ben 7 yıl Avrupa'da oynadım. İnsanlar hala Galatasaray'dan buraya gelmişim gibi düşünüyorlar, ama ben Newcastle'dan geldim. En büyük arzum Fenerbahçe formasıyla çok gol atmak. Bunlardan bir tanesi, bir kaçı da fazlasıyla Galatasaray'da olursa daha mutlu olurum'' dedi.Galatasaray altyapısında forma giyerken Fenerbahçe şortuyla antrenmana gidip gitmediği sorulan Emre, ''Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olması zaten söz konusu olamazdı, ama Zeytinburnuspor altyapısında oynarken Fenerbahçe formasıyla gitmişimdir'' şeklinde konuştu.Medyayla yaşadığı sorunlarla ilgili soruyu yanıtlayan Emre, ''Türk medyasının gösterdiği gibi bir Emre yok ortada. Para için Fenerbahçe'ye gelmiş, bütün her şeyi geride bırakıp gelmiş bir Emre yok. İngiltere'de ne kadar para kazanıyorsam, Türkiye'de de aynı parayı kazanıyorum. Ben Fenerbahçe'ye para için gelmedim. Kendi hedeflerim için geldim. Newcastle'dan ayrılma dönemimde en samimi yaklaşımı gösteren takım olduğu için, kulübün başında Aziz Yıldırım olduğu için, ailem Fenerbahçeli olduğu için buraya geldim'' diye konuştu.Medyayla hiçbir zaman iyi ilişki içinde olmadığını anlatan Fenerbahçeli futbolcu, özellikle bu dönemde medyayla iyi ilişki içinde olmak için ödün vermek gerektiğini ifade ederek, ''Oynadığım takımlar benim üzerimden yıpratılmaya çalışıldı. Milli takım başta olmak üzere... Şu anda Fenerbahçe ile alakalı sıkıntı olabilir. Oynadığım takımın başarısı için her şeyi yapmaya hazırım. Sevdiğim insanlar da var basında. Sevmediğim insanlarla bile olsa oturup konuşmaya hazırım. Onlar işi çıkılmaz noktalara sürüklemeye başladılar. Kendi kulübümün taraftarına karşı bile beni edef göstermeye çalıştılar. Taraftarımla sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum, ama medya ile yine bu tartışmalar sıkıntılarımız olacaktır. Her türlü mücadeleye hazırım. Milli takım ve Fenerbahçe büyük kitlelere hitap ediyor, milli takım ve Fenerbahçe'nin menfaati söz konusu olunca her türlü mücadeleye, kavgaya, gürültüye bile hazırım'' dedi.Emre, ailesi Fenerbahçeli olduğu için çocukluğunda kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu bildirdi.Fenerbahçeli biri olarak, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Emre, ''Galatasaray'a büyük hizmetler yaptığımı düşünüyorum. Çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Kader beni 13 yaşımda Galatasaray altyapısına taşıdı. Daha sonra A takıma çıktım ve çok güzel günler yaşadım. Bu demek değil ki Fenerbahçe'de güzel günler yaşamayacağım. Fenerbahçeli bir genç olarak Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan çok mutluyum. Çocukluğumda, ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. 13 yaşımda transfer oldum. Galatasaray'da inkar edilemez güzel duygular yaşadım. Oynadığımız takımlarla özdeşleşiyoruz biz, ama profesyonel futbolcu olduğumuzdan dolayı şu an benim için esas olan Fenerbahçe'nin başarısı. O dönemde de esas olan Galatasaray'ın başarısıydı. Fenerbahçeliydim, bu bir gerçek. Beni yakından tanıyan insanlar bilirler. Kimseye cici çocuk görünmek için de söylemiyorum bunu. Öyle bir kaygım yok'' diye konuştu.Sakatlığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Emre, kronik bir sakatlığının bulunmadığı bildirdi.Sezon başından bu yana sadece sakat olarak Partizan maçında forma giymediğini kaydeden Emre, ''Bir maç haricinde hepsinde oynadım. Türk medyasının gösterdiği gibi değil de kronik sakatlığı olmayan, daha çok oynamak isteyen bir Emre var. Ağır sakatlıklar yaşadım. Her futbolcunun yaşayabileceği durum var ortada. Ben yüzde 100'ümü vermeye çalışan bir futbolcu olduğum için dönüşü biraz ağır oluyor. Kroniğe bağlamış durumdalar artık sakatlıkları. Kronik bir sakatlığım yok. Zaten Fenerbahçe gibi bir camia, kronik sakatlığı olan bir futbolcuyu almaz'' şeklinde konuştu.Emre, bir taraftarın ''Kaptanlık ideali var mı?'' sorusuna, ''İnşallah, layık görürlerse seve seve, ama ben Fenerbahçe'de başarılı olmayı çok istiyorum. Kaptanlık layık görüldüğü sürece elimden geleni yaparım'' yanıtını verdi.Fenerbahçe için ligin ilk 4 haftalık bölümündeki 6 puan kaybının büyük olduğunu ifade eden Emre, ''Şu anda bence 12 puanda olmamız gerekiyordu'' dedi.Sarı-lacivertli ekibin, ligi en kötü şartlarda 2-3 mağlubiyetle bitirmesi gerektiğini anlatan Emre, ''Çok ciddi bir potansiyelimiz var. 6 puanı büyük bir kayıp olarak görüyorum. Sadece 1-2 oyuncu gitmiş, ama yeni bir teknik adam gelmiş. Yeni bir mantalite oluşuyor. Teknik direktör, futbolcuları ve ülkeyi yeni tanıyor. Ben ki Türkiye ligine 8 senelik bir ara verdim, döndüğümde şu an zorluk çekiyorum. Hiç gelmemiş birinin, gelip zorluk çekmesi çok normal. Şimdi herkes birbirini daha yeni yeni anlamaya başladı. Biraz daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hepimiz iyi anladık. Bu işin sadece isimle olmadığını anladık. Bu da çok önemliydi. Önümüzdeki haftalarda bu, sahaya daha net yansıyacaktır'' diye konuştu.Emre Belözoğlu, bir soru üzerine de futbolu bıraktıktan sonra, futbol piyasasının içinde olmak istemediğini söyledi.Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini anlatan sarı-lacivertli futbolcu, ''Kendimi ne kadar güçlü hissedersem, o kadar devam edeceğim. Bu erken yaşlarda da olabilir, geç yaşlarda da. Futbolun içinde açıkçası kalmak istemiyorum. Bu piyasayı, bu ortamı çok sevmiyorum. İyi bir aile babası olmak, bir ticaret adamı olmak belki...Belki Fenerbahçe Kulübü ile özdeşleşirsem kulübün bir bölümünde çalışmak olabilir. Aktif bir teknik adam veya yönetici olarak medyanın içinde olmak istemiyorum'' şeklinde konuştu.Takımdan giden futbolculardan ''Keşke kalsaydı'' dediği herhangi birisi olup olmadığı sorusu üzerine Aurelio'nun transferini değerlendiren Emre, ''Bu tür konuların inisiyatifi yönetimdedir. Aurelio gibi oyuncu artık dünyada çok fazla yok. Kendisi böyle istedi, kulüple anlaşamadı, ama Fenerbahçe Kulübü'nün menfaati, başarısı esastır burada. Ben hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum. Herkesin boşluğunun dolacağına inanıyorum. Sadece biraz zaman gerekiyor. Aurelio'nun yerinin dolmasının da biraz zamana ihtiyacı var. Ben hayatımda hiç 'keşke' demedim. Aurelio'nun tercihiydi. Gittiğine üzüldüm, ama onunla alakalı da 'keşke'' demedim'' ifadelerini kullandı.Milli maçlardaki agresif oyununun nedeni sorulan Emre, ''Saha içinde hep agresifimdir. Agresif olmadığım maç, sönük olduğum maçtır. Bu benim tarzım zaten, ama takımıma zarar vermeden... Basına yönelik kol hareketini hata olarak kabul edip özür dilemiştim. Biz yine onların içindeki düzgün insanlardan dolayı özür dilemiştik. İsveç maçında yapmadığım kavgadan ceza aldım. Milli maçta otobüste Gökdeniz ile tartışmamız oldu, medya kavgaya çevirdi. Yine devam ettiler senaryo yazmaya. Ben kendimi iyi biliyorum. Beni tanıyanlar da iyi biliyor'' şeklinde konuştu.Galatasaraylılarla olan diyaloglarıyla ilgili bir anısını anlatan Emre, önceki gün gittiği kuaförde Galatasaraylı bir bayanın, ''Hesabımı Emre ödesin, ona çok kırgınım'' dediğini belirterek, ''İnsanlar böyle şakalar yapabiliyor. Biz de ödedik zaten, sözünü yerde bırakmadık hanımefendinin'' dedi.