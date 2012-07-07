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Spor

F.Bahçe'li Bilica Elazığspor'da

Süper Lig’de 3 yıldır top koşturan, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fabio Bilica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

07 Temmuz 2012 13:59

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Elazığspor, Fenerbahçe’den Fabio Bilica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’de 3 yıldır top koşturan, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fabio Bilica ile kulüp başkanı Selçuk Öztürk ile futbol şube sorumluları Zafer Yetiş ve Yüksel Aydın’ın yoğun çabaları sonucunda 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, ”Bilica’ya başarılar diler, Elazığspor’umuza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Fabio Alves Da Silva Bilica, Türkiye’de Sivasspor ve Fenerbahçe kulüplerinin formasını giydi. Sivasspor’da 2008-2009 sezonunda forma giyen Bilica, 9 Haziran 2009’da Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli ekiple 31 Mayıs 2012’de sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu Bilica, yeni sezonda, Sivasspor’da birlikte çalıştığı Bülent Uygun’un teknik direktörlüğünü yaptığı Elazığspor’un başarısı için ter dökecek.

Son 4 sezonda 1’i ligde, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 2 kez fileleri havalandıran Bilica, bu golleri Sivasspor forması altında kaydetti.

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