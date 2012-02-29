F.Bahçeli Ali Koç: Ne pazarlığı

T24 - CAS'ta açtıkları davayla ilgili olarak kimseyle pazarlık içinde olmadıklarını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, “Elimiz çok güçlü Fenerbahçe'nin hakkını en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, NTV’de katıldığı bir programda çarpıcı sözler sarfetti. Koç, “CAS’taki davanızı geri çekmeniz halinde, 45 milyon Euro tazminatı TFF’nin ödemesi teklifi yaptığı iddia ediliyor, ne diyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bu tür davalarda CAS, çoğu zaman UEFA’nın yanında olmuş ama biz elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. CAS davasıyla ilgili kimseyle pazarlık içinde değiliz. Fenerbahçe’nin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız.”

Fenerbahçe’nin 3 Temmuz’dan beri acı çektiğini kaydeden Koç, şöyle konuştu:

“Taraftarı, sporcusu, çalışanı çekiyor. Taraftarımız, 3 Temmuz’dan bu yana inanılmaz bir duruş, inanılmaz bir bağlılık, kelimelerle tarifi çok zor bir fedakarlık, vefa, sadakat ve direnç gösterdi. En büyük yakıtımız, moral kaynağımız, teşvikimiz oldular. Onlar olmasa, buraya kadar gelemezdik. Onlar için boynumuz kıldan ince. 3 rakibimizin toplamı kadar piyasa değerimiz var. Hem de 3 Temmuz’da yediğimiz dayağa rağmen. Bu süreçte binlerce kişiden, 10 lira, 100 lira, 1000 liralar geldi kulübe. Çok çılgın, deli gibi taraftarlarımız var. ‘Ben bu tahvili alacak, süresi gelince de kulübe hibe edeceğim’ diyen binlerce kişi var.” Tüm kulüplerin ciddi finansal sıkıntısı var. Hepimiz sıkıştık. Nefes alamayacak konumlara gelindi.



‘Sporcularımız fedakarlık yapmalı’



Sporcularımıza buradan sesleniyorum; Sizler de her türlü fedakarlığı yapmalısınız. Çünkü bu nakit akışı, bu kaynaklar kolay kolay bulunmuyor. Bu sürecin bizi 1-2 sene yoracağını ama hem finansal hem de kenetlenme açısından çok daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum.

3 Temmuz’dan beri çok yorulduk, üzüldük, sıkıldık. Herkesin ailesi endişelendi: Ne oluyoruz diye. ‘Size gemiyi terketmek yakışmaz. Görev süren bitene kadar bu işi yapacaksın. Sonra bize bu konuyla ilgili gelmeyin’ gibi bir söylemde bulundular.

Fenerahçe’ye gözü dönmüş şekilde saldıran, saldırırken hiçbir analiz, araştırma, soruşturma yapmayan insanlara söylüyorum. İşin bir de insani boyutu var. Bu kişilerin çolukları, çocukları.. Silivri’de, Çağlayan’da gördüm insanın içi parçalanıyor. Biraz da insan olmalarını tavsiye ediyorum.



‘Bir tane bile örnek veremediler’



7 aydır UEFA tehdidinden bahsediliyor. Ne televizyondaki insanlar, ne rakibimiz olup da bunu savunan kişiler bir tane örnek veremedi. Bir takımın fiilinden dolayı milli takımı ihraç edilmiş tek bir ülke yok. Fenerahçe’yle ilgili bir saldırı var şu anda rakiplerimizden bir tanesi, sağlı-sollu. Cevap vermediğimiz için kendi taraftarlarımızca tenkit ediliyoruz. Cevap versek, iş bambaşka noktalara gidecek. Yöneticilerin aralarında yaptığı çoğu zaman kulüplerini korumak adına ama son zamanlarda bence başka gündemmler de söz konusu. Rekabetle orantılı, paralel yaklaşımlar. Çünkü evrensel hukuktan bahsedip, birinin kişi veya kurumun hiçbir savunma yapmadan cezalandırılmasını beklemek, evrensel hukukla uzaktan yakından bağdaşmıyor.