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Spor

F.Bahçe'den TFF'ye 'yabancı' uyarısı

Fenerbahçe, TFF tarafından sezon başında yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili alınan kararlara yönelik olası değişikliklerin 'kabul edilmeyeceği' duyurdu

25 Mayıs 2013 10:24

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili alınan kararlara yönelik olası değişiklikleri kabul etmeyeceğini açıkladı.
 
Fenerbahçe Kulübü, yabancı kontenjanıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili alınan kararlara yönelik olası değişikliklerin 'kabul edilmeyeceği' duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, yabancı oyuncu sayısı hakkında çeşitli spekülasyonlarda bulunulduğu ve birtakım üstü örtülü açıklamalarla spor kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun idaresi, kısa vadeli günlük karar ve tasarruflarla yönetilemeyecek kadar önemli, ciddi, devamlılık gerektiren bir görevdir. Kulüpler, transfer ve yeni sezon yapılanmalarını, yatırımlarını bu kararlara göre yapmaktadırlar. Kulübümüz de sezon başında TFF tarafından belirlenen statü/kararlar tahtında, transfer çalışma ve tasarruflarını sürdürmekte olup, bu konuda yapılması olası değişikliklerin tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir."

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