F.Bahçe'den TFF ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür

T24 - Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlara, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Kulüpler Birliği’ne teşekkür etti.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz pazar günü başlayan, Kulübümüzü doğrudan ilgilendiren hukuki süreç nedeniyle pek çok kez bir araya gelen yönetimimiz, Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.



Fiziki olarak şu an mümkün olmasa da Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın önderliğinde bir araya gelen yönetimimiz; ’İtiraz sürecini’ avukatlarımız aracılığıyla takip etmekte; olumlu sonuçların bir an önce alınması için hukuki girişimlerini sürdürmektedir.



Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Asbaşkanlarımız Sayın Şekip Mosturoğlu ve Sayın İlhan Ekşioğlu, Mali İşler Müdürümüz Sayın Tamer Yelkovan ve Altyapı Genel Koordinatörümüz Sayın Cemil Turan’ın masumiyetlerine olan inancımız tamdır.



Başta yöneticilerimiz, sporcularımız, teknik ekiplerimiz, personelimiz ve taraftarımız olmak üzere, tüm Fenerbahçe Ailesi olarak onlara olan desteğimizin her gün artarak devam edeceğini önemle belirtmek isteriz.



Yaşanan bu olumsuz süreçte, Profesyonel Futbol Takımımıza olan desteklerini, kamp çalışmalarının ikinci bölümünü sürdürdükleri Topuk Yaylası Tesisleri’nde gösteren taraftarlarımıza ve bu muazzam organizasyonu sağlayan derneklerimize,



Büyük Fenerbahçe Ailesi’nin büyüklüğünü dün bir kez de Bağdat Caddesi’nde ve İstanbul’un muhtelif yerlerinde bir araya gelerek, "Fenerbahçelilik bilinciyle" gösteren on binlerce taraftarımıza,



Yaşanan derin üzüntüye karşın, dik duruşunu ve inancını bir an dahi kaybetmeyen, moral ve destek için ellerinden geleni fazlasıyla yerine getiren; bundan sonra da sağduyuyu elden bırakmadan, kurallara uygun olarak gösterecekleri destek için Dünya’nın her yerindeki Büyük Fenerbahçe taraftarına,



Tüm Türk Spor camiasını yakından ilgilendiren bu olumsuzluklar içinde, kenetlenerek, yapıcı ve istikrarlı bir duruş sergileyen Türk Futbol Ailesi’ne,



Yaratılan kamuoyu baskısına rağmen, olaylara sorumluluk sahibi spor adamı bakış açısıyla yaklaşan ve kararlarını yine aynı sağduyuyla alan Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Kulüpler Birliği’ne,



Teşekkürü borç biliriz" ifadeleri kullanıldı.