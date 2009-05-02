T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'den 'Sivas' açıklaması!

02 Mayıs 2009 19:37


Fenerbahçe Kulübü, bir gazetede, ''Sivas'ı şampiyon yapalım'' başlığıyla yer alan haberi yalanlarken, habere konu olan konuşmaların asla yapılmadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcularla, habere konu olan konuşmaları asla yapmadığı belirtilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

''Maç primleri ligin başında yönetim kurulunca belirlenmekte olup, futbolculara ve teknik ekibe bildirilen prim tutarları daha sonra hiçbir şekilde değiştirilmemektedir. Camiamız ile kulübümüzün, profesyonel futbol takımımızdan yegane beklentisi ve övünç sebebi takımımızın kendi başarıları olacaktır. Tarihimizin hiçbir döneminde, başka camiaların üzüntüleri ya da sevinçleri bizleri mutlu etmemiştir. Bizleri mutlu eden sadece kulübümüz sporcularının elde ettiği başarılarıdır. Bizleri diğerlerinden ayıran da budur.''



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24