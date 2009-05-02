F.Bahçe'den 'Sivas' açıklaması!



Fenerbahçe Kulübü, bir gazetede, ''Sivas'ı şampiyon yapalım'' başlığıyla yer alan haberi yalanlarken, habere konu olan konuşmaların asla yapılmadığı kaydedildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcularla, habere konu olan konuşmaları asla yapmadığı belirtilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:



''Maç primleri ligin başında yönetim kurulunca belirlenmekte olup, futbolculara ve teknik ekibe bildirilen prim tutarları daha sonra hiçbir şekilde değiştirilmemektedir. Camiamız ile kulübümüzün, profesyonel futbol takımımızdan yegane beklentisi ve övünç sebebi takımımızın kendi başarıları olacaktır. Tarihimizin hiçbir döneminde, başka camiaların üzüntüleri ya da sevinçleri bizleri mutlu etmemiştir. Bizleri mutlu eden sadece kulübümüz sporcularının elde ettiği başarılarıdır. Bizleri diğerlerinden ayıran da budur.''







