F.Bahçe'den Kalkavan'a tepki



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Serhat Çeçen, sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın 11 senelik icraatlarını ve kulübün geldiği noktayı kimsenin küçümseyemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Şadan Kalkavan'ın, Aziz Yıdırım ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çeçen, şöyle konuştu:



"Benim buradaki amacım, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda kongre üyesi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanına, diğer aday ve adayların o makama yakışır şekilde ifadeler kullanması gerektiğini vurgulamaktı. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün etik ve ahlaki değerlerine yakışır ve kurumsal değerlerine yakışır bir çerçevede bu sürecin devam etmesi gereklidir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanının kim olduğunu soruyorlarsa, hepimizin ve tüm Fenerbahçelilerin başkanıdır. Eminim ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın şu ana kadarki 11 senelik icraatlarını ve kulübün geldiği noktayı kimse küçümseyemez, küçümseyeceğini de zannetmiyorum."









