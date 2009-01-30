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Spor

F.Bahce'den ilginç ifade

Fenerbahçe resmi sitesi, Galatasaraylı futbolculardan "Diğer spor kulüplerinin takımlarından bazı oyuncular" diye bahsetti.

30 Ocak 2009 02:00



Fenerbahçe resmi sitesi, Emre Belözoğlu'nun kuzenine ait restoranın açılışına gelen Galatasaraylı futbolculardan "Diğer spor kulüplerinin takımlarından bazı oyuncular" diye bahsetti !..

Emre Belözoğlu'nun Galatasaray ile ilişkilerinin bozuk olmasına rağmen açılışa gelen Arda Turan ve Sabri Sarıoğlu'nun adlarını yazmayan, bunun yanı sıra Galatasaray'ın da adına haberde yer vermeyen Fenerbahce.org, sanki açılışa birçok kulüpten bir çok futbolcu gelmiş gibi "Açılışta diğer spor kulüplerinin takımlarından bazı oyuncular yer aldı" şeklinde garip ve anlamsız bir ifadeye yer verdi.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, Var mısın Yok musun yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali Şahin'in de hazır bulunduğu açılışta Fenerbahçe'den de Emre Belözoğlu, Semih Şentürk, Volkan Demirel, Uğur Boral, Burak Yılmaz ve Gökhan Emreciksin yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesindeki o haber:



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