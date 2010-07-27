F.Bahçe'den Gyan için 16 milyon Euro

T24 - Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Asamoah Gyan için Rennes'e süper bir teklif sundu.

Sarı lacivertliler, daha önce 13 milyon euro teklif ettiği Ganalı için şartları zorladı ve tam 16 milyon euroyu gözden çıkardı.

Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre İngilizlerin de talip olduğun yıldız için son teklifini yapan Fenerbahçe, bir adım daha öne geçerken, Rennes'nin yarına kadar kesin cevabını vermesi bekleniyor. Gazete, Rennes'nin bu teklifi Remy'yi transfer edebilmek için kabul etmesinin beklendiğini de yazdı.

Lig TV'nin internet sitesinin haberine göre; Tottenham ve West Ham gibi ekiplerin listesinde bulunan Ganalı futbolcunun sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı biliniyor.