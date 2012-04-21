F.Bahçe'den G.Saray'a bir darbe daha

Aroma Erkekler Voleybol 1.Ligi'nin play-off yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Grundig, Galatasaray Yurtiçi Kargo'yu 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Çanakkale'de oynanan karşılaşmada Sarı lacivertli ekip, ezeli rakibini 25-16, 25-23 ve 25-17'lik 3 sette yenerek finale yükseldi.

Bu sonuçla beraber Sarı lacivertli takım Galatasaray'ı hem Türkiye Kupası'nda hem de play-off mücadelesinde saf dışı bırakmış oldu.

Son iki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Grundig, bu sezon Teledünya Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray Yurtiçi Kargo'yu yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Bilindiği gibi Çanakkale'de oynanan grup maçlarında Fenerbahçe Grundig, Arkas Spor'u 3-1 yenmişti.



İlk finalist Arkas Spor



Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi Play-Off mücadelesinin yarı finalinde Halkbank'ı 3-1 (25-17, 25-18, 18-25, 25-19) yenen Arkas Spor adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Grundig, Arkas Spor'un finaldeki rakibi oldu. Final mücadelesinin ilk maçı 21 Nisan Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Aziz Yenir xxx, Bayram Dikmentepe xxx

Fenerbahçe Grundig: Marshall xxx, Kemal xxx, Miljkovic xxx, Turgay xx, Emre xxx, Arslan xxx (Ersin xxx)

Galatasaray Yurtiçi Kargo: Kervin xx, Hidalgo xx, Erhan xx, Ulaş xx, Kemal xx, Murat xx (Caner xx, Cem xx, Rivera xx, Ferhat xx)

Setler: 25-16, 25-23, 25-17

Süre: 79 dakika (23, 31, 25)



Finalde ilk raund 21 Nisan'da



Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi Final Etabı yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Arkas Spor ile Fenerbahçe, şampiyonluk için ilk karşılaşmayı yarın yapacak.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan final etabında (B) grubunu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerden Fenerbahçe Grundig, yarı finalde Galatasaray Yurtiçi Kargo'yu, Arkas Spor ise Halkbank'ı saf dışı bırakarak adlarını finale yazdırdı.

Kazanılmış iki maç üzerinden oynanacak final serisinde ilk karşılaşma yarın saat 17.30'da, ikinci müsabaka ise 23 Nisan Pazartesi saat 19.00'da, gerekirse son karşılaşma ise 25 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

İki ekibin final etabındaki müsabakasını Fenerbahçe Grundig, 3-1 kazanmıştı.



Geçmişteki eşleşmeler



Ligde 2002-2003'ten bu yana mücadele eden Fenerbahçe ile Arkas Spor, şampiyonluk yolunda 8. kez birbirlerine rakip oldu. Şimdiye kadar 7 eşleşmenin 5'inde Fenerbahçe rakibini saf dışı bırakırken, 2'sinde mutlu sona ulaşan Arkas Spor oldu.

İlk olarak 2005-2006'da, o sezon uygulanan statü doğrultusunda dörtlü final mücadelelerinde Fenerbahçe, iki maçta da rakibini yenmesine karşın, 0,5 puan farkla şampiyonluğu Arkas Spor'a kaptırdı. Bir sonraki sezon Eskişehir ve Adana'da oynanan dörtlü finalde rakibini iki maçta da yenen Arkas Spor, yine şampiyon oldu.

Daha sonra üste üste 3 sezon play-off yarı finalinde eşleşen iki ekipten Fenerbahçe, rakibini 3 yılda da saf dışı bırakmayı başardıktan sonra geçen yıl final serisinde Arkas Spor'u mağlup ederek, şampiyonluğu kazandı.

Ligde normal sezon ve play-off'larda toplam 43 kez karşılaşan iki takımdan Fenerbahçe'nin, 24 galibiyeti bulunuyor.