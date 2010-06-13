F.Bahçe'den G.Saray'a 2. çalım!

T24 - Stoch'u alarak transfer politikasını değiştireceğinin sinyalini vererek artık genç, hızlı ve yetenekli oyunculara yönelen Kanarya, 22 yaşındaki Caner'e de göz koydu. Geride bıraktığımız sezonu G.Saray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Caner Erkin'in Sarı-Lacivertli ekipten gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Bu arada tüm yetkilerini avukatlarına devreden ve Başkan Aziz Yıldırım'la "yüz yüze bile gelmek istemeyen" Daum'un 2 yıllık alacağı 6 milyon euronun peşini bırakmayacağı belirtilirken, Mallaroca'da tatil yapan Daum'u ikna için gerekirse Aziz Yıldırım'ın Mallorca'ya gideceği iddia edildi. Ayrıca Ronaldinho'yu almak için harekete geçen Fenerbahçe'nin bu transferde "ciddi" olduğu da konuşulanlar arasında. Ayrıca Galatasaray'ın genç yıldızı Sercan'ı kadrosuna katabilmek için Bursaspor'a Servet Çetin ile 5 milyon euro önerdiği iddia edildi.





Galatasaray, CSKA Moskova kulübüyle yaptığı anlaşma gereği bonservisini kullanma opsiyonuna sahip olmasına rağmen Caner için girişimde bulunmamıştı. Ancak Stoch'u elinden kaçıran ve Meksikalı Dos Santos'un bonvervisini düşürme girişimlerinden de sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı yeniden Caner'e çevirmek üzereydi. Fakat Ruslarla arası iyi olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hemen devreye girip CSKA Moskova yöneticileriyle görüştüğü iddia edildi. 3 milyon 200 bin Euro olan bonservis bedelinde indirim yapılması halinde Sarı Kanaryaların Caner Erkin'i transfer edeceği bildirildi.







Caner, Rusya'ya dönmek istemiyor







Zaman gazetesinin haberine göre Rusya'ya dönmek istemeyen Caner'in de Fener-bahçe'ye yeşil ışık yaktığı, gelen bilgiler arasında. Zaten Fenerbahçe sempatizanı olduğu öne sürülen başarılı oyuncunun yakın çevresine, "Yüzde 90 ihtimalle gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğim." dediği ifade ediliyor. Genç yaşta büyük mesafe kat eden Caner, 2005-06 sezonunda Vestel Manisaspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlamıştı. 2006-07 sezonunun devre arasında 4 milyon dolar karşılığında CSKA Moskova'ya transfer olan milli futbolcu, Rus ekibi ile iki kez Rusya Kupası şampiyonluğu tattı. 31 Ağustos 2009 tarihinde CSKA Moskova'nın Galatasaray'a 1 yıllığına kiraladığı Caner, sol kanatta hem defans hem de ofans hattında oynayabiliyor. G.Saray'da iki bölgede de görev yapan Caner Erkin, orta sahanın solunda şans bulduğunda daha verimli oluyor.







Daum, Aziz Yıldırım'la yüz yüze gelmek istemiyor







Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planladığı Teknik Direktör Christoph Daum, İstanbul'a gelerek yönetimle görüşmeye yanaşmıyor. Mallorca'da tatil yapan Alman çalıştırıcıya 17 Haziran'a kadar süre verilirken, Daum'un tüm yetkiyi avukatına devrettiği ve Başkan Aziz Yıldırım ile yüz yüze konuşmak istemediği öğrenildi. Yasal haklarının hiçbirinden vazgeçmeyeceği öğrenilen tecrübeli teknik adamın, iki yıllık alacağı olan 6 milyon euronun da peşini bırakmayacağı belirtildi. Bu arada, Daum'un ikna edilememesi halinde Başkan Yıldırım'ın bu sorunu çözmek için Mallorca'ya gideceği iddia edildi.







Ronaldinho için çabalar 'ciddi'





Fenerbahçe'nin Caner adımı sonrası sansasyon yaratacak bir transfer içinde çalıştığı konuşuluyor.





Transferde adı geçen ismin, bir dönem Barcelona'da da forma giyen Milan'ın yıldız isimlerinden Ronaldinho olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe'nin bu transfer için ciddi çaba sarf ettiği de belirtildi.







Sercan için Servet + 5 milyon euro







Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürdürürken, Bursaspor'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için Bursaspor'a Servet Çetin takası ve 5 milyon euro önerdiği de konuşulanlar arasında.





Galatasaray ve Bursaspor cephesinden bu adımı doğrulayacak bir açıklama henüz yapılmazken, Bursaspor gelecek sezon katılacağı Şampiyonlar Ligi finali için Servet Çetin'i kadrosuna katmak istemiş ancak bu adımı olumlu sonuçlandıramamıştı.





