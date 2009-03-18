F.Bahçe'den Beşiktaş'a ağır suçlama

'Kazım ile görüşmem olmadı'

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bunun hukuki bir takım sonuçlarının olduğu da belirtilerek, şunlar kaydedildi:“Bir futbolcunun transferi gibi önemli bir konunun görüşmesinin Sayın Mario Berk pozisyonundaki bir yönetici tarafından yapılamayacağı da ortadadır. İki büyük kulüp arasında olası bir transfer görüşmesinin ancak başkanlar düzeyinde yapılması yakışık alacaktır. Bu noktada BJK Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in yasal prosedürlere uygun olarak bu taleplerini kulübümüze iletmesini bekleriz. Kaldı ki Sayın Demirören'in de bunun dışında bir yola başvurmayacağına olan inancımız tamdır.”Öte yandan bugün bir gazetede Kazım Kazım'ın, “Paramızı doğru dürüst alamıyoruz” şeklinde bir söyleminin yer aldığı belirtilen açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularına tüm ödemelerini zamanında yapmaktadır. Ödemeler daha önce de duyurduğumuz gibi sözleşmelerin öngördüğü yasal sürelerin son gününde yapılmaktadır. Dolayısıyla yasal olarak kesinlikle bir günlük bir aksama dahi söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.