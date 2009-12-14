F.Bahçe'den 'bahis' açıklaması

T24 -

Başkan Kazım ile görüştü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Kazım Kazım ile ilgili ulusal basında, Bochum Savcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kaynak gösterilerek yapılan haberleri büyük bir dikkatle fakat derin endişe ile izliyoruz'' denildi.Ulusal bir gazetenin istihbarat biriminin ulaştığı ve şu an için sadece iddia düzeyindeki bilgilerin, basın tarafından somut delillerle ispatlanmış bir olay gibi kamuoyuna intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:''Üzülerek görmekteyiz ki, aynı gazeteler, iddia düzeyindeki bilgilerle Kazım Kazım'ı yargılamakta, mahkum etmekte ve hüküm açıklamaktadır. Masumiyet karinesi, Kazım Kazım dahil tüm bireylerin sahip olduğu doğal haklardandır. Hakkında isnat edilenler ispat edilene kadar Kazım Kazım da herkes kadar 'masumdur'. Bu sebeple özellikle basın organları, Kazım Kazım'ı bu aşamada suçlu ilan ederek 'masumiyet ilkesini' ihlal etmemelidir.''İsmi açıklanmayan, ancak haberlerde, 'Fenerbahçeli iki futbolcu' şeklinde yer verilen kısımların, takımımızın tüm bireylerini hiç hak etmedikleri bir şekilde şüphe altına aldığını, bu tip yaklaşımların habercilik etiğine uygun olmadığını önemle vurgularız.''''Kulüp olarak, konuya ilişkin gelişmeleri, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, tüm resmi makamlar nezdinde büyük bir titizlik ve dikkatle izlemekteyiz'' denilen açıklama, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın da bugün Kazım Kazım ile görüştüğü belirtildi.Kulüp açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi:''Bu bağlamda, bugün Kazım Kazım ile başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu ve sportif direktörümüz Aykut Kocaman'ın katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda futbolcumuz konu ile hiçbir ilgisinin olmadığını, menajeri ve avukatları ile konuyu takip ettiğini ve önümüzdeki günlerde hukuki bir süreç başlatacağını ifade etmiştir.''