F.Bahçe'den 'Alex'e antrenörlük teklifi' açıklaması

T24 - Fenerbahçe Kulübü, salı günü basında yer alan haberlere cevaben kulübün resmi sitesinden takım kaptanı Alex de Souza'ya antrenörlük teklifi yapılmadığını açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Mart Salı günü bir gazetenin, ''Alex'in, Fenerbahçe yönetiminden hocalık teklifi aldığı'' yönünde bir haber yayınlandığı belirtilerek, ''Alex de Souza'ya böyle bir teklif sunulmadığı gibi, oyuncumuzun 'Teklif aldım' ifadelerini kullandığı iddiaları da hiçbir şekilde gerçek değildir'' denildi.

