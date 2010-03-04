T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'den 'Alex'e antrenörlük teklifi' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanı Alex de Souza'ya antrenörlük teklifi yapılmadığını açıkladı.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, salı günü basında yer alan haberlere cevaben kulübün resmi sitesinden takım kaptanı Alex de Souza'ya antrenörlük teklifi yapılmadığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Mart Salı günü bir gazetenin, ''Alex'in, Fenerbahçe yönetiminden hocalık teklifi aldığı'' yönünde bir haber yayınlandığı belirtilerek, ''Alex de Souza'ya böyle bir teklif sunulmadığı gibi, oyuncumuzun 'Teklif aldım' ifadelerini kullandığı iddiaları da hiçbir şekilde gerçek değildir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24