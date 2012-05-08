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Spor

F.Bahçe'den 7 milyon Euro, G.Saray'dan açık çek!

Süper Final'in şampiyonunu belirleyecek son karşılaşma öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray derbiyi kazanmaları durumunda verilecek primleri açıkladı

08 Mayıs 2012 12:22

Bu hafta sonu lig şampiyonunu belirleyecek maç öncesi iki kulüp de kesenin ağzını açtı.
 
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak Süper Final'in primleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro prim vadederken Galatasaray'da 'açık çek' iddiaları var.

Sarı kırmızılı kulübün kişi başı en az 150 bin doları gözden çıkardığı, bunun 5 ila 7 milyon dolar arasında bir paraya denk geldiği de belirtiliyor.

Bu arada, Süper Final'i, Barcelona-Chelsea maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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