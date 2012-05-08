F.Bahçe'den 7 milyon Euro, G.Saray'dan açık çek!

Bu hafta sonu lig şampiyonunu belirleyecek maç öncesi iki kulüp de kesenin ağzını açtı.



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak Süper Final'in primleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro prim vadederken Galatasaray'da 'açık çek' iddiaları var.

Sarı kırmızılı kulübün kişi başı en az 150 bin doları gözden çıkardığı, bunun 5 ila 7 milyon dolar arasında bir paraya denk geldiği de belirtiliyor.

Bu arada, Süper Final'i, Barcelona-Chelsea maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor.