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Spor

F.Bahçe'de zemin endişesi

Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçının oynanacağı Kadir Has Stadı'nın zeminini beğenmedi.

06 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçının oynanacağı Kadir Has Stadı'nın zeminini beğenmedi. Sarı-lacivertli kulüp, yeni stadın zemininin henüz oturmadığını ve futbolcu sağlığını tehdit ettiğini savundu.

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacakları yeni stat Kadir Has'ın zemininin, sporcu sağlığını tehdit edici olduğunu belirterek, duyulan kaygıyı ilgili kurumlara iletti. 

Yeni stada hücum!

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla, idari menajer Volkan Ballı'nın bu sabah Kayseri'ye giderek Kadir Has Stadı'nda inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ''Sayın Ballı'nın incelemeleri neticesinde, zeminin henüz oturmadığı, sporcu sağlığı açısından bazı tehditler içerdiği ve sakatlanmalara neden olabileceğine ilişkin gerekli mercilere bildirimde bulunulmuş ve bu konudaki kaygılarımız iletilmiştir'' denildi.

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