F.Bahçe'de zemin endişesi

Yeni stada hücum!

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacakları yeni stat Kadir Has'ın zemininin, sporcu sağlığını tehdit edici olduğunu belirterek, duyulan kaygıyı ilgili kurumlara iletti.Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla, idari menajer Volkan Ballı'nın bu sabah Kayseri'ye giderek Kadir Has Stadı'nda inceleme yaptığı belirtildi.Açıklamada, ''Sayın Ballı'nın incelemeleri neticesinde, zeminin henüz oturmadığı, sporcu sağlığı açısından bazı tehditler içerdiği ve sakatlanmalara neden olabileceğine ilişkin gerekli mercilere bildirimde bulunulmuş ve bu konudaki kaygılarımız iletilmiştir'' denildi.