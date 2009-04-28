F.Bahçe'de yeni hoca adayları!

Fenerbahçe, teknik direktör Luis Aragones ile yollarını ayırıyor. Hürriyet Gazetesi'nin 28 Nisan 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; İspanyol çalıştırıcının kaderi, Fortis Türkiye Kupası’nı kazansa da değişmeyecek. Zira yönetim, lig veya kupadan birini alması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak deneyimli hocanın tazminatını ödemeyi göze aldı.



Teklif bekliyor



Adaylarını yoklamaya başlayan sarı lacivertliler, ilk etapta Daum’u takımın başına getirmeyi planlıyor. Köln’ü çalıştıran Alman teknik adam listenin en üst sırasında. Halen kulübü ile sözleşmesi devam eden Daum’un F.Bahçe’ye dönmeye sıcak baktığı, ancak resmi teklif almadan yorum yapmaktan kaçındığı öğrenildi.



Hooijdonk da gelebilir



Kulüpte ayrıca Mircea Lucescu, Frank Rijkaard ve Marco van Basten isimleri de gündemde. Lucescu’nun tecrübesi, Rijkaard ile Van Basten’in ise Hollanda ekolü ile takıma katkı sağlayacağı düşünülüyor. Hollandalı bir teknik adamla anlaşılması halinde Pierre van Hooijdonk’un yardımcı antrenör olması da ihtimaller arasında.



Bu arada iç transferde Diego Lugano, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel’in durumu hálá belirsizliğini koruyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde bir türlü ikna edilemeyen Lugano’dan umudunu kesen yönetim, Brezilya’dan genç ve ileriye dönük bir oyuncu arayışına girdi. Ayrıca Sivasspor’un başarılı savunma oyuncusu Bilica ile de ilgileniliyor.





