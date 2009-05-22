F.Bahçe'de yeni dönem!



Fenerbahçe Kulübü'nün, başkan ve yönetim kurulu seçiminin de yapılacağı olağan genel kurul toplantısı yarın başlayacak.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde iki gün sürecek kongrede, adaylıklarını açıklayan, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve bir dönem yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan başkanlık için yarışacak.



Kongrede, aidatını yatıran 10 bin 944 üyenin oy kullanabileceği bildirildi.



Yarın saat 10.30'da başlayacak ilk gün toplantısında kulübün 2008 yılı hesaplarının değerlendirileceği ve 2009 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının oya sunulacağı mali genel kurulda gerçekleştirilecek.



Yönetim kurulu faaliyet ve denetleme kurulu raporunun okunması ile raporlar hakkındaki görüşmelerden sonra, yönetim kurulu ile tüzüğün 19. maddesi gereğinde profesyonel futbol şubesi hesapları ibra için oylamaya sunulacak.



Denetleme kurulunun ibrası için yapılacak oylamanın ardından 2009 yılı için hazırlanan 310 milyon TL'lik bütçe tasarısı oylanacak.



Yarınki gündemde yer alan diğer maddeleri de, Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda, kulüp için gerekli görülen gayrimenkul yatırımlarının yapılması, şirketlerin ve gayrimenkul yatırım ortaklarının kurulması amacıyla gayrimenkul satın alınması, satın alma için her türlü kredinin temini, işlemlerin ifası, ipotek ve diğer ayni hak tesisi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oluşturuyor.



Tüzüğün 66/A maddesi kapsamında geçici ihraç cezası alan Yalçın Türk'ün, ihraç kararının bir kere daha disiplin kurulu tarafından görüşülmesine dair talebi oya sunulacak.



Genel kurulun ilk günü sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimiyle sona erecek.



Başkan ve yönetim kurulu seçimleri ise 24 Mayıs Pazar günü yapılacak.



