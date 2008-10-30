F.Bahçe'de Tümer şoku



Fenerbahçe'de, Ankaragücü maçında sakatlanan Tümer Metin'in durumunun ciddi olabileceği belirtildi.







Bu sezon ilk kez dün akşam Ankaragücü'ne karşı forma giyen Tümer Metin'in eski sakatlığının nüksettiği ifade edildi. Kasığındaki problem nedeniyle sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcunun zorlamaya bağlı olarak kasığından tekrar sakatlandığı ve yine uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kesin durumu bu akşam çekilecek MR sonucunda belli olacak.



KAZIM'A CEZA YOLDA



Dün akşam, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart ile takımını on kişi bırakan Colin Kazım'a ise ceza verileceği öğrenildi. Bu sezon istenen performansı sergileyemeyen genç futbolcuya para cezası verileceği ve dikkatinin çekileceği belirtildi.



GÖKHAN GÖNÜL YİNE İĞNE İLE SAHADA



Sağ kanatta, Gökhan Gönül ve Önder'in sakatlıkları yüzünden sıkıntı yaşayan sarı lacivertli takımda, Eskişehirspor'a karşı sağ kanatta mecburen yine Gökhan Gönül oynayacak. Sol ayak bileğindek sakatlığı tam olarak atlatamayan Gökhan'ın Arsenal ve Bursa maçlarında olduğu gibi Eskişehirspor maçında da iğne ile oynayacağı belirtildi.



LUGANO, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR



Sezon sonu sözleşmesi sona erecek defans oyuncusu Diego Lugano ise sarı lacivertli takım ile olan sözleşmesini uzatmak istediğini söyledi. Başarılı defans oyuncusu DHA'ya yaptığı açıklamada, burada mutlu olduğunu ve sarı lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi. Uruguaylı futbolcunun menajeri Juan Figger ve sarı lacivertli yönetim arasında yapılan görüşmeler devam ediyor.