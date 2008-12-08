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Spor

F.Bahçe'de tarihi prim

Fenerbahçe Yönetimi, Dinamo Kiev maçının kazanılması halinde tarihe geçecek miktarda prim dağıtacak.

08 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçının kazanılması halinde tarihe geçecek miktarda prim dağıtacak.

UEFA Kupası'na kalabilmek için Kiev'i deplasmanda mutlaka yenme zorunluluğu bulunan sarı-lacivertlilerde son Avrupa şansını yakalayabilmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe Yönetimi, maçtan önce futbolculara bu primin miktarını açıklayacak.

Oyunculardan bu karşılaşmada başarı isteyecek olan yönetim, galibiyet için her türlü fedakarlığı ve desteği yapmaya kararlı olduklarını duyurup, futbolcuları hırslandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertli yönetim, kaptan Alex vasıtası ile yabancı oyunculara etki etmeye çalışıp, karşılaşmadan önce bir kaynaşma yemeğiyle futbolculara olan inancı ilan edecek, primi açıklayacak.

Mesai başlıyor

Bir gün izin yapan Fenerbahçe, Kiev maçının hazırlıklarına bugünden itibaren devam edecek. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da yapılacak olan çalışmadan sonra yarın da özel bir uçakla Ukrayna'ya gidip, maçın oynanacağı Valeri Lobanovskiy Stadı'nda son bir çalışma yapacak. Ukrayna'daki hava koşulları gereği çeşitli önlemler alan Fenerbahçeliler, Kiev maçına özel, kıyafet ve kramponlar götürecek

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